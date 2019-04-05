Уникальный штандарт господаря Молдовы Штефана Великого выставят в Лувре

В период с 17 по 29 апреля в главном музее Франции пройдет выставка, посетители которой смогут увидеть реликвию возрастом более пятисот лет.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Выставка "Византийская вышивка в Румынии", основным экспонатом которой станет знамя молдавского воеводы, будет проходить в течении двух недель во французском Лувре, сообщают румынские СМИ.

Штандарту молдавского господаря более 500 лет, он будет размещен в самом центре Лувра - Средневековой галерее музея. Другие 26 вышитых полотен, возраст которых датируется XIV-XVII веками, наглядно продемонстрируют посетителям выставки, как в Румынии старались сохранить византийское искусство.

Известно два военных знамени эпохи этого самого знаменитого правителя Молдовы. На этих штандартах вышиты изображения Георгия Победоносца. В одном из вариантов, 1457 года, христианский святой-воин верхом на коне попирает змия копьем, а в другом, 1500 года, он расправляется со своим извечным противником, сидя на троне. Оба "Георгия" были подарены в 1500 году Штефаном Великим афонскому монастырю Зограф. "Конный" Георгий в частности встречается и на штандарте молдавской пехоты 1834-1849 годов и на военном знамени Молдовы 1859 года.

Копии обоих упомянутых здесь штандартов находятся в частной коллекции известного в Молдове собирателя старины Петра Костина.

"Святой Георгий – всегда был символом победы. А мы знаем, что Штефан III выиграл не один десяток битв с противником, каждый раз превосходившим по численности его армию", — отметил Костин.

© Sputnik / Evgheni Panasenco Знамя Штефана Великого в Молдове: что сказало правительство о его статусе

По словам коллекционера, обе копии знамен со св. Георгием переделывались несколько раз, так как в начальных попытках современного воспроизведения этих реликвий рисунок терял свою историческую аутентичность из-за стремления сделать изображения более красивыми.

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"Изображения святых на знаменах, конечно же, не являются иконами, но также обладают своими канонами, которые следовало соблюсти", — подчеркнул коллекционер.

Имя Штефана Великого в истории

Значимость личности Штефана Великого для Молдовы сложно переоценить. Период правления господаря ознаменовался борьбой молдавского народа за независимость своего государства. Штефан III является самым видным представителем династии Мушатинов, он - внук господаря Александра Доброго и сын Богдана I-го.

Великий господарь, защитивший Молдову не менее чем в 46 битвах, смог оставить грядущим поколениям абсолютно независимую страну. Под знаменем Штефана были достигнуты самые значительные победы молдавских войск, которые прославили княжество во всем христианском мире.

Но не только в битвах прославился Штефан Велкикий, в период его правления страна достигла экономического благосостояния и стабильности, расцвета национальной культуры, церковной жизни и духовности.

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