Туристам на заметку: на известном пляже в Греции введут ограничения

Место, где введут ограничения для туристов, входит в десятку самых известных пляжей мира.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Власти Греции предложили новую концепцию размещения туристов на популярном пляже Навайо, расположенном на острове Закинф в Ионическом море, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Планируется усилить меры безопасности после того, как в сентябре 2018 года на пляже сошел оползень: посыпавшиеся со скал камни напугали людей, при этом серьезно пострадала туристка из Чехии.

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Новая стратегия управления потоком посетителей разделит пляж на три отдельные зоны. Доступ в первую зону будет бесплатным в непиковые часы и периоды. Вторая контролируемая зона будет ограничена для доступа после осадков или землетрясения. Третья зона, непосредственно около скал, будет закрыта для всех посетителей вне зависимости от времени суток и сезона.

На пляже установят специальные знаки, информирующие туристов об ограничениях. Кроме того, там будут дежурить волонтеры и полицейские, чтобы отдыхающие не нарушали правила зонирования.

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Пляж Навайо входит в десятку самых известных пляжей мира. Его название переводится как "кораблекрушение", на побережье стоит старое судно контрабандистов, затонувшее и выброшенное на берег 40 лет назад. Пляж расположен в уединенной бухте и окружен с трех сторон высокими белыми скалами. Попасть туда можно только по морю. Это уединенное место ценится за белоснежный песок и ярко-бирюзовый цвет моря.

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