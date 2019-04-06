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Число задержанных в Париже, где проходит акция "желтых жилетов", выросло

© Sputnik / Irina Kalashnikova
Общество
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Отмечается, что силы правопорядка провели более шести тысяч предварительных проверок.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Число задержанных в Париже, где проходит акция "желтых жилетов", увеличилось до 43, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на предварительные данные префектуры полиции.

Ранее сообщалось о 21 задержании в столице.

Сообщается, что правоохранительные органы к 18.30 по местному времени (19.30 по Кишиневу) произвели в Париже 43 задержания. Отмечается, что эти данные - предварительные.

Также отмечается, что силы правопорядка провели более шести тысяч предварительных проверок. Один из лидеров "желтых жилетов" Эрик Друэ был замечен в районе, где запрещено проведение акций в Париже, отмечает телеканал.

В 21-ю протестную субботу проходят две согласованные демонстрации "желтых жилетов" во французской столице. Первая стартовала от площади Республики, "желтые жилеты" намерены закончить шествие в районе Дефанс. Вторая демонстрация началась от бульвара Монпарнас. Демонстрации на Елисейских полях, как в прошлые две недели, запрещены.

© Sputnik / Irina Kalashnikova
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Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".

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