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Сомнительное "первое" - названы самые полезные и вредные супы

CC0 / Pixabay / RitaE
Общество
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Не все супы одинаково полезны, полным людям надо отказаться от мясных бульонов, тем, у кого проблемы с кишечником, следует предпочесть овощные первые блюда.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Эксперты-диетологи рассказали, какие первые блюда самые полезные, а какие употреблять не рекомендуется, пишет РИА Новости.

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Как пояснила врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, овощные супы остаются основой питания во всех клиниках.

"Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ", - заявила специалист.

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По ее словам, супы, которые варятся на мясном бульоне, более калорийные, от них лучше отказаться людям с высоким уровнем холестерина. Ливанцова также посоветовала сливать первый и второй бульон.

По мнению врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Владимира Пилипенко, овощной суп самый полезный.

Эксперт обратил внимание на то, что овощи отдают в отвар такие полезные микроэлементы, как калий и магний, которые очень важны для желудка и кишечника. Медик добавил, что наименее полезный суп – это солянка, которая варится с несколькими видами мяса, солеными огурцами и копченостями.

Врачи не рекомендуют солянку из-за высокой калорийности людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.

С осторожностью нужно относиться и к грибному супу, отмечает Пилипенко.

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Также специалисты сходятся во мнении, что суп является превосходным источником питательных веществ. И рекомендуется есть суп каждый день на обед.

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Теги:
холестерин, вред, польза, мнение, диетологи, суп
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