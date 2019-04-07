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Визажист

Советы визажиста: тенденции свадебного макияжа - 2019

© Sputnik / Murad Orujov
Общество
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Как и у любого другого типа мейкапа, у свадебного макияжа 2019 года есть свои особенности.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Свадебный макияж 2019 года отличается естественностью, элегантностью и качеством, считает визажист Анна Сырбу. Об этом она рассказала в интервью радиостудии Sputnik.

По мнению специалиста, идеальный макияж - тот, что подчеркивает основные черты лица.

"В 2019 году акцент сделан на естественность и простоту. Невесты могут выбрать легкий макияж, который станет дополнением к естественному виду. Он не должен влиять на форму лица. В то же время, макияж обязан подчеркнуть самые красивые черты лица невесты", - сказала эксперт.

Свадьба
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Она добавила, что еще следует сохранять абсолютный баланс между текстурой и оттенками. Сырбу считает, что естественный макияж – одна из новейших тенденций, но этот вариант мейкапа одновременно и самый трудный в исполнении. По словам специалиста, большинство клиенток считает, что нанесение такого макияжа занимает меньше времени, однако это далеко не так.

"Изысканный естественный макияж занимает много времени. Выраженные оттенки сразу бросаются в глаза. А натуральные цвета нуждаются в более тщательной растушевке, пока не будет виден желаемый результат. Необходимо использовать качественные и стойкие косметические продукты, которые будут держаться на протяжении всего торжества", - отметила визажист.

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Собеседница добавила, что невеста - воплощение красоты, элегантности и утонченности. Ее образ не может быть целостным без макияжа, ведь именно он выступает в качестве последнего штриха.

Ana Sîrbu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Визажист Анна Сырбу

Итак, свадебный макияж-2019 — это, в первую очередь, естественность и непринужденность. Когда невесте комфортно в своем образе, она больше улыбается и чувствует себя увереннее, а это — главный секрет удачных свадебных фотографий.

С полной версией интервью с Анной Сырбу можно ознакомиться здесь.

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