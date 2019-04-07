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Икона

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать в праздник

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Благовещение Пресвятой Богородицы считается одним из 12 главных церковных праздников.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Благовещение Богородицы, в отличие от Пасхи, всегда отмечается в один и тот же день, так как относится к категории "неподвижных" церковных праздников и выпадает на 7 апреля (25 марта по юлианскому календарю), то есть ровно за девять месяцев до Рождества Христова.

Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
© Sputnik / Евгений Панасенко
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В этот церковный праздник вспоминают события Благовещения, описанные в Евангелии апостолом Лукой, о том, как Архангел Гавриил возвестил благую весть Деве Марии о зачатии и рождении Ею Богомладенца - Иисуса Христа.

Библейская история

События Благовещения описаны евангелистом Лукой. Он сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной Елизаветой святого Иоанна Предтечи в Назарет к Деве Марии был послан Богом архангел Гавриил с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира:

"Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца" (Лк. 1:28-33).

Изображение Архангела Гавриила. Фрагмент иконы Благовещение Пресвятой Богородицы. XVI век. Псков.
© Sputnik / С. Зимнох
Изображение Архангела Гавриила. Фрагмент иконы "Благовещение Пресвятой Богородицы". XVI век. Псков.

Сомневаясь, Мария спросила ангела: "Как будет это, когда я мужа не знаю?" И услышала в ответ: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя". И тогда Мария, увидев в словах ангела волю Божью, смиренно произнесла: "Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему".

© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Подробности, которые легли в основу иконографии этого праздника, добавили истории Благовещения апокрифы II века – "Протоевангелие Иакова" и "Книга о рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя". Согласно им, Марии по жребию выпало соткать новую завесу из пурпура для Иерусалимского Храма. Отправившись за водой, она у колодца услышала голос, сказавший ей: "Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами". Не видя никого рядом, она, испугавшись, вернулась домой и, уже сев за прялку, увидела ангела, который упокоил ее словами: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога и зачнешь во славу Его".

Между тем, по церковному преданию, ангел явился Деве Марии, когда она читала отрывок из Книги пророка Исаии: "Се, Дева во чреве примет, и родит Сына". Поэтому в западноевропейской живописи Дева Мария в сцене Благовещения обычно изображается с раскрытой книгой.

Репродукция фрагмента иконы Благовещение (XV век) из собрания музея города Суздаля.
© Sputnik / С. Зимиах
Репродукция фрагмента иконы "Благовещение" (XV век) из собрания музея города Суздаля.

История праздника

Предполагают, что этот праздник установили апостолы, так как изображения Благовещения Пресвятой Богородицы, датируемые II–III веками, имеются в росписях катакомб, где на молитву собирались первые христиане.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
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Однако праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы по-особому стали значительно позже. Способствовало этому открытие Святой равноапостольной Еленой в начале IV века Святых мест земной жизни Спасителя и строительство храмов в этих местах, в том числе базилики в Назарете, на месте явления Архангела Гавриила Деве. 

Древние христиане праздник называли по-разному — Благовещение о Христе, Зачатие Христа, Благовещение Ангела Марии, Начало искупления и только в VII веке ему было присвоено название Благовещение Пресвятой Богородицы.

Этот праздник, по некоторым сведениям, установил святитель Кирилл Иерусалимский, и к концу VII века в Византии он был одним из важнейших.

Датой Благовещения считается 25 марта (7 апреля по григорианскому календарю). Благовещению посвятили день, на девять месяцев предваряющий Рождество, поскольку праздник Рождества Христова исторически был установлен значительно раньше. 

Кухонный нож
CC0 / Pixabay / congerdesign
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Число это также согласуется с представлениями древних церковных историков о том, что Благовещение и Пасха произошли в один и тот же день года, как исторические события.

Что можно делать на Благовещение

В этот день церковь рекомендует православным верующим отложить все дела, чтобы посетить церковь и помолиться. Самый правильный подход - это провести день с семьей, в молитве и с чистыми мыслями.

На Благовещение разрешено послабление в меню Великого поста - разрешается есть рыбу. 

Что нельзя делать на Благовещение

В этот день запрещена любая домашняя работа. Все дела и уборку принято закончить накануне. В некоторых регионах также есть поверье, что на Благовещение нельзя надевать новые вещи, так как они могут испортиться. Также не принято бриться.

Ключевое правило в Благовещение - не ссориться, не впадать в уныние, не сплетничать и не злословить. Это полезные советы, которых хорошо придерживаться и в непраздничные дни.

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