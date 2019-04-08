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Апрельский снегопад

Погодные аномалии в Европе: затронет ли Молдову

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (287)
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В Испании в начале апреля выпал снег – к осадкам весной многие местные жители оказались не готовы.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Снег, выпавший в Испании в начале апреля, привел к настоящему хаосу. Порядка 50 автомобилей попали в цепное ДТП на днях. Итог аварии – 35 пострадавших, а один человек попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщает sputnik.md.

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Происшествие зарегистрировано у горного перевала на севере Мадрида. Причиной инцидента стал редкий для этого региона апрельский снег. Скользкий асфальт всего за несколько минут спровоцировал цепную аварию, которая растянулась чуть ли не на два километра. В это ДТП угодили в том числе и два грузовика.

В результате трасса оказалась заблокирована примерно на пять часов.

К слову, жители Молдовы тоже столкнулись с аномальными снегопадами в апреле. Правда, было это в 2017 году. Осадки такой интенсивности в период, когда деревья уже распустились, был зафиксирован впервые за всю историю метеонаблюдений в нашей стране. Как сейчас в Испании, два года назад жители Молдовы оказались не готовы к таким капризам природы.

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Однако в понедельник, 8 апреля, жителей страны ожидает пасмурная погода, в течение суток вероятны небольшие дожди. 

Народные приметы на 8 апреля

Эхом прошедшего накануне праздника отзывался в народном календаре день Гавриила и Василия. Только, в отличие от Благовещения, 8 апреля никому работать не возбранялось, но никто из людей приметливых и сам бы этого делать не стал. Потому что давно уже замечено, что вся работа, на Гавриила с Василием произведенная, шла не впрок, а все, что ни родилось в этот день, было ничтожно и уродливо. И хотя молодые, еще не вставшие крепко на ноги, хозяева, несмотря на заветы, хлопотали с самого утра, старики, глядя на них, лишь посмеивались. Они-то знали, чем работа на Гавриила с Василием закончиться может.

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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (287)

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Теги:
Молдова, Европа, Погода
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