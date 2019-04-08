Из России выдворили нелегалов, среди которых и гражданин Молдовы

Выдворенные гастарбайтеры не смогут посетить Россию в следующие пять лет.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Из России выдворены двадцать нелегалов, среди которых оказался и гражданин Молдовы. Все они были задержаны во время очередного рейда в Калужской области.

В ходе рейда сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов России задержали пятнадцать жителей Узбекистана, троих таджиков, киргиза и молдаванина. Все они нелегально находились на территории РФ и работали на предприятиях без всяких документов.

Задержанных на специальных автомобилях отвезли в один из аэропортов Москвы, откуда задержанные отправились в свои страны по месту жительства. Въезд на территорию РФ им запрещен на пять лет.

В октябре прошлого года депутаты Европейского парламента закрыли "лазейку", которая позволяла иностранным гражданам обходить вынесенные в их отношении оповещения.

В частности, евродепутаты приняли три проекта правил, которые обновят Шенгенскую информационную систему (SIS). Одним из нововведений станет появление оповещений о решениях национальных властей в отношении нелегально находящихся в ЕС иностранных граждан.

"Из-за отсутствия обмена информацией между странами ЕС гражданин третьей страны, в отношении которого вынесено решение о возвращении на родину, может легко избежать этого, перейдя в другое государство",- отметил докладчик Европарламента Джерон Ленаэрс.

Сейчас пограничные, полицейские, таможенные, судебные и миграционные органы уже имеют доступ к шенгенской информационной системе. В рамках реформы Европол также получит доступ ко всем срочным оповещениям в системе, а Европейское агентство пограничной и береговой охраны — к оповещениям, связанным с его задачами.

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