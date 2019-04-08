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Старообрядцы

Медики выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

© Sputnik / Фёдоров
Общество
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения задались вопросом, почему все-таки у мужчин и женщин разная продолжительность жизни.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Der Spiegel опубликовал доклад экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объясняющий, почему продолжительность жизни мужчин ниже, чем у женщин. Исследование определило шесть причин, по которым мужчины живут меньше.

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Эксперты говорят, что мальчиков рождается больше, чем девочек, но это соотношение меняется на протяжении жизни, потому что мужчины умирают раньше, чем женщины. Согласно медицинским наблюдениям, женщины также дольше сохраняют здоровье. По данным ВОЗ, девочки, родившиеся сегодня, могут рассчитывать на хорошее здоровье в среднем до 65 лет, в то время как мальчики будут оставаться здоровыми до 62 лет.

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Кроме того, существует много причин, по которым продолжительность жизни мужчин короче - мужчины чаще страдают от ишемической болезни сердца и рака легких, а также чаще становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Эксперты также отметили, что разница в продолжительности жизни в богатых странах намного выше, чем в бедных.

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В основном это связано с опасностями для женщин во время беременности и родов. В бедных странах одна из 41 женщины умирает во время беременности или родов, тогда как в богатых странах только одна женщина из 3500.

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Также еще одной причиной такой разной продолжительности жизни, по мнению экспертов, являются самоубийства и убийства, которые являются огромной проблемой для Америки и Европы. Эксперты отмечают, что мужчины становятся жертвами преступлений в пять раз чаще, чем женщины. Наконец, мужчины позже, чем женщины, обращаются к врачам в случае недомоганий. Как результат, серьезные заболевания у мужчин часто выявляются на стадии, когда медики оказываются бессильными помочь.

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Теги:
врачи, Молдова, жизнь
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