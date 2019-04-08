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Памятник основателям Одессы, архивное фото.

Екатерина в Одессе "с места не сойдет" - такое решение принял суд

CC BY-SA 3.0 / HOBOPOCC / Памятник основателям Одессы
Общество
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Инстанция отказала радикалам в переносе памятника Екатерине II и основателям города.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Верховный суд Украины не удовлетворил иск общественной националистической организации "Сич" о переносе памятника Екатерине II и основателям города с Екатерининской площади в Одессе, заявил в понедельник мэр города Геннадий Труханов. Об этом пишет РИА Новости

Памятник основателям Одессы был установлен на Екатерининской площади в рамках ее реконструкции. Такое решение было принято Одесским горсоветом в 2007 году. При этом памятник матросам броненосца "Потемкин", который там находился, был перенесен на Таможенную площадь.

Памятник Дюку де Ришелье в Одессе.
© Sputnik / Sergej Poljakov
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Приморский суд Одессы в сентябре 2017 года признал незаконным и отменил решение горсовета о переносе памятника морякам-потемкинцам, однако не обязал местные власти вернуть его на прежнее место. Националисты из организации "Сич" обжаловали такое решение, потребовав в суде обязать местную власть вернуть памятник.

"Более десяти лет у нас были судебные тяжбы с теми, кто был не согласен с восстановлением памятника основателям Одессы. Верховный суд Украины поставил точку и отклонил требования о переносе и сносе памятника. Мы сняли напряжение, и спор решен", - приводят заявление Труханова украинские СМИ.

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Оригинальный памятник Екатерине II в Одессе установили в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко. После прихода советской власти он был демонтирован, а в 1965 году на этом месте установили памятник морякам-потемкинцам. В 2007 году во время реконструкции площади здесь установили памятник основателям Одессы.

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Теги:
перенос, Екатерина 2, памятник, Одесса
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