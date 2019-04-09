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Установка видеокамеры в туалете посольства в Вашингтоне: чем это грозит

© Sputnik / Вадим Жернов
Общество
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"Подглядывающее око" обнаружилось случайно летом прошлого года, когда оно выпало под ноги водителю диппредставительства.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Бывшего военного атташе Новой Зеландии Альфреда Китинга судят на родине по обвинению в установке скрытой камеры в туалете посольства страны в Вашингтоне, сообщает газета New Zealand Herald.

По данным издания, скрытая камера была обнаружена в туалете посольства 27 июля 2017 года.

Как заявил прокурор Новой Зеландии Генри Стил, Китинг, предположительно, установил камеру, чтобы снимать своих коллег. В марте 2018 года ему были предъявлены обвинения в попытке проведения скрытой съемки. Позднее он подал в отставку.

Слушания по делу Китинга ведутся в окружном суде новозеландского города Окланда.

Камера видеонаблюдения на здании
CC0 / Pixabay / betexion
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Китинг был одним из самых высокопоставленных представителей ВМС Новой Зеландии и в 2017 году являлся военным атташе в Вашингтоне. Как отмечает издание, Китинг являлся "лицом" новозеландской дипломатии при обсуждении вопросов оборонного характера с американскими коллегами.

По данным издания, упавшую камеру обнаружил водитель посольства и положил её на батарею, полагая, что кто-то её оставил. Следующим туалетную комнату посетил другой работник, который оповестил о находке посольство.

Камера была отправлена в Новую Зеландию для проведения экспертизы. Полицейские обнаружили карту памяти с более чем 20 видеофайлами.

Сообщается также, что имеется "чрезвычайно сильное научное основание" полагать, что ДНК мужчины, обнаруженное на этой карте, совпадает с ДНК Китинга.

Адвокат обвиняемого Рон Мансфилд отметил, что предоставленные улики не доказывают вину его подзащитного.

Сам Альфред Китинг отказался признавать свою вину.

Ранее сообщалось, что Китингу грозит до полутора лет лишения свободы.

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