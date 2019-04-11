Опрос: большинство украинцев ждут перемен

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Примерно 83% жителей Украины полагают, что стране нужны радикальные изменения, лишь 6% убеждены, что лучше пусть остается "как есть, лишь бы не хуже". Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного в четверг Социологической группой "Рейтинг".

© Sputnik / Стрингер ЦИК Украины привел окончательные данные первого тура выборов президента

На Украине 31 марта прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно опросам, сейчас Зеленский вдвое опережает Порошенко, набирая 61% голосов.

"Восемьдесят три процента опрошенных считают, что стране сегодня нужны радикальные изменения. Лишь 6% убеждены, что пусть все остается так, как есть, лишь бы не хуже, а 7% - за возвращение в прошлое", - говорится в тексте опроса на сайте "Рейтинга". Это первый соцопрос, проведенный перед вторым туром выборов президента Украины.

Отмечается, что ожидания радикальных изменений доминируют среди представителей всех региональных, возрастных и электоральных групп.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены три тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK