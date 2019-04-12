В ОБСЕ назвали неприемлемой ситуацию со Sputnik во Франции и Прибалтике

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир назвал неприемлемой ситуацию вокруг Sputnik во Франции и Прибалтике и пообещал сотрудничать, сообщил директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский, пишет РИА Новости.

В пятницу Лидов-Петровский встретился с Дезиром на полях конференции ОБСЕ "Журналисты под атакой: угроза свободе СМИ".

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"Я обозначил и позицию по проблемам Sputnik во Франции. Угрозы, запреты со стороны президента Франции чиновникам на любые контакты с нами. И проблемы в Прибалтике, в частности, в Латвии и Эстонии, где наши журналисты подвергаются угрозам, существуют в очень неприятном климате. Бывают случаи, когда службы безопасности вызывают их на беседы. Дезир согласился, что все это неприемлемо, пообещал продолжать мониторинг и сотрудничество", - сказал представитель "России сегодня".

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. В ходе избирательной кампании на выборах президента Франции 2017 года корреспонденты Sputnik France и RT не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона. С его избранием президентом Франции МИД страны не продлил аккредитацию, несмотря на обращения.

В ноябре 2018 во Франции был принят пакет законодательных актов по "борьбе с манипуляцией информацией", который был подготовлен по инициативе президента страны. Законодательные акты наделяют французский высший совет по аудио и визуальным средствам полномочиями в период от трех месяцев, предшествующим национальным выборам, принимать решение о приостановке работы СМИ, распространяющих фейковые новости.

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Ранее главный редактор Sputnik Эстония Елена Черышева в эфире передачи "Кто есть кто" телеканала ETV+ заявила, что в Эстонии действует цензура, чиновникам запрещается общаться со Sputnik, а сотрудники часто не получают доступа на различные мероприятия.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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