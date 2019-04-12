22:10 12 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.86
  • USD17.60
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.66
Поиск
Логотип ОБСЕ

В ОБСЕ назвали неприемлемой ситуацию со Sputnik во Франции и Прибалтике

© Photo : OSCE / Curtis Budden
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0

В пятницу Лидов-Петровский встретился с Дезиром на полях конференции ОБСЕ "Журналисты под атакой: угроза свободе СМИ".

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир назвал неприемлемой ситуацию вокруг Sputnik во Франции и Прибалтике и пообещал сотрудничать, сообщил директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский, пишет РИА Новости.

В пятницу Лидов-Петровский встретился с Дезиром на полях конференции ОБСЕ "Журналисты под атакой: угроза свободе СМИ". 

© Sputnik / Irina Kalashnikova
Американская НКО не нашла фейков в новостях RT France о "желтых жилетах"

"Я обозначил и позицию по проблемам Sputnik во Франции. Угрозы, запреты со стороны президента Франции чиновникам на любые контакты с нами. И проблемы в Прибалтике, в частности, в Латвии и Эстонии, где наши журналисты подвергаются угрозам, существуют в очень неприятном климате. Бывают случаи, когда службы безопасности вызывают их на беседы. Дезир согласился, что все это неприемлемо, пообещал продолжать мониторинг и сотрудничество", - сказал представитель "России сегодня".

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. В ходе избирательной кампании на выборах президента Франции 2017 года корреспонденты Sputnik France и RT не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона. С его избранием президентом Франции МИД страны не продлил аккредитацию, несмотря на обращения.

В ноябре 2018 во Франции был принят пакет законодательных актов по "борьбе с манипуляцией информацией", который был подготовлен по инициативе президента страны. Законодательные акты наделяют французский высший совет по аудио и визуальным средствам полномочиями в период от трех месяцев, предшествующим национальным выборам, принимать решение о приостановке работы СМИ, распространяющих фейковые новости. 

Маргарита Симоньян.
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Симоньян прокомментировала обвинения Помпео в адрес RT и Sputnik

Ранее главный редактор Sputnik Эстония Елена Черышева в эфире передачи "Кто есть кто" телеканала ETV+ заявила, что в Эстонии действует цензура, чиновникам запрещается общаться со Sputnik, а сотрудники часто не получают доступа на различные мероприятия.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Симоньян: во Франции две проблемы - RT и Sputnik
Facebook повторно удалил аккаунт шеф-редактора Sputnik Латвия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Международная книжная ярмарка для детей
Салон детской книги в Кишиневе удивляет посетителей - фото
Маргарита Симоньян прокомментировала арест Джулиана Ассанжа
Маргарита Симоньян прокомментировала арест Джулиана Ассанжа
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Молдавии: как это было

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться