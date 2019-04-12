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В "России сегодня" рассчитывают на цивилизованный подход Киева к Вышинскому

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (85)
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в беседе с директором по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петром Лидовым-Петровским пообещал продолжать бороться за освобождение Кирилла Вышинского.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. В МИА "Россия сегодня" рассчитывают, что Киев более цивилизованно посмотрит на дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского после президентских выборов, заявил в пятницу директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.

© Sputnik / Стрингер
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"Пятнадцатого мая исполнится год с того момента, как Кирилл был арестован. Мы к этому приурочим более активную кампанию. Очевидно, что теперь разговор будет с "новым" руководством Украины, кто бы там ни был. Надеемся, что после выборов там более цивилизованно посмотрят на этот вопрос", - сказал Лидов-Петровский. 

В пятницу Лидов-Петровский встретился с представителем ОБСЕ по СМИ Арлемом Дезиром, разговор состоялся на полях конференции ОБСЕ "Журналисты под атакой: угроза свободе СМИ". Дезир пообещал продолжать бороться за освобождение Кирилла Вышинского.

Лидов-Петровский сказал, что поблагодарил Дезира и ОБСЕ за поддержку в деле освобождения Кирилла Вышинского.

"Мы обменялись мнениями по поводу того, что журналист не должен сидеть за публикацию, а в случае с Кириллом - за то, чего он вообще не писал, потому что он редактор, и речь идет о трех заметках, которые писали другие люди. Дезир сказал, что поддержит наши усилия и продолжит бороться за освобождение Кирилла", - сказал представитель МИА.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (85)

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