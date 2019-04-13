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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в Кишиневе на праздновании 50-летия образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии республики.

Он целовал всех подряд - кто из мировых лидеров попал в объятия Брежнева

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Общество
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Советский генсек всегда отличался сентиментальностью, проявлявшейся в выражении искренних эмоций к людям, в том числе к лидерам мировых государств, пусть и капиталистических.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Знаменитый поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС с главой Компартии ГДР Эрихом Хонеккером был отображен в виде популярного граффити на Берлинской стене. Однако сентиментальный Леонид Ильич применял свое традиционное приветствие, сопровождавшееся двукратным поцелуем в щеки и однократным - в губы, не только к восточногерманскому лидеру.

Анастас Микоян, Никита Хрущев, Леонид Брежнев , Юрий Гагарин на приеме в Кремле в честь возвращения на Землю космонавта Германа Титова (архивное фото).
© Sputnik / Александр Сергеев
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Ходит ряд легенд, связанных с тем, как советский генсек увлекал в объятия мировых лидеров, многие из которых всячески стремились избежать этого ритуала. 

Как Чаушеску Брежневу отказал

Николае Чаушеску, руководивший социалистической Румынией, всегда отличался чрезмерной брезгливостью и даже мнительностью на этой почве. 

Особо ярко это проявилось во время визита Чаушеску с женой Еленой в Букингемский дворец, где королева Великобритании Елизавета Вторая устраивала прием в его честь. Румынский лидер привез с собой собственных поваров, запакованные в герметичные целлофановые пакеты салфетки и полотенца. Тем самым Чаушеску, можно сказать, оскорбил чопорную королевскую особу. 

Вот и во время первого визита в Москву, когда Брежнев стал генсеком, Чаушеску был единственным лидером из стран соцлагеря, который напрямую отказался принимать более, чем тесные объятия Леонида Ильича. 

Игорь Кобылянский
© Sputnik / Rodion Proca
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Затем к Чаушеску в Москве, на уровне партийного руководства КПСС, установился некий холод, спокойная лояльность. Сложно сказать что послужило тому причиной - кредитование социалистической Румынии у США, либо некие другие мотивы... 

Не единственный поцелуй "через Атлантику"

Ознакомился с манерой силовых поцелуев "дорогого Леонида Ильича" один из американских президентов. 39-й хозяин Белого дома был первым и единственным лидером заатлантического государства, который попал в объятия к советскому лидеру. После встречи последовал пышный прием, в ходе которого звучали здравицы в адрес Брежнева и Картера.

Лидер кубинской революции и "команданте" Фидель Кастро прибыл в Советский Союз в очередной раз в 1972 году. У трапа самолета его неизменно встречал генсек ЦК КПСС. Однако Кастро, хорошо знавший о манере традиционного приветствия, применявшегося Леонидом Ильичем, ловко увернулся от пламенных поцелуев, лишь дважды обнявшись с советским лидером, что видно на кадрах кинохроники тех лет.

Обаятельная Индира

Биографы Брежнева, равно, как и люди, работавшие с ним утверждают, что Леонид Ильич, как нормальный мужчина, был далеко неравнодушен к женскому полу, умел ценить женскую красоту, а сердце его таяло пр встрече с такой представительницей слабого пола, будь-то простая труженица или лидер большого государства. 

Брежнев в Молдове - редкие кадры>>>

Вот и на встрече с Индирой Ганди у Брежнева состоялся пламенный тройной поцелуй, а доказательство тому служит снимок, по сей день висящий в музее легендарного премьер-министр Индии.

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Теги:
мировые лидеры, поцелуи, визиты, Леонид Брежнев
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