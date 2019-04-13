Он целовал всех подряд - кто из мировых лидеров попал в объятия Брежнева

Советский генсек всегда отличался сентиментальностью, проявлявшейся в выражении искренних эмоций к людям, в том числе к лидерам мировых государств, пусть и капиталистических.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Знаменитый поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС с главой Компартии ГДР Эрихом Хонеккером был отображен в виде популярного граффити на Берлинской стене. Однако сентиментальный Леонид Ильич применял свое традиционное приветствие, сопровождавшееся двукратным поцелуем в щеки и однократным - в губы, не только к восточногерманскому лидеру.

© Sputnik / Александр Сергеев Кремлевское меню – что любили есть Сталин, Хрущев и Брежнев

Ходит ряд легенд, связанных с тем, как советский генсек увлекал в объятия мировых лидеров, многие из которых всячески стремились избежать этого ритуала.

Как Чаушеску Брежневу отказал

Николае Чаушеску, руководивший социалистической Румынией, всегда отличался чрезмерной брезгливостью и даже мнительностью на этой почве.

Особо ярко это проявилось во время визита Чаушеску с женой Еленой в Букингемский дворец, где королева Великобритании Елизавета Вторая устраивала прием в его честь. Румынский лидер привез с собой собственных поваров, запакованные в герметичные целлофановые пакеты салфетки и полотенца. Тем самым Чаушеску, можно сказать, оскорбил чопорную королевскую особу.

Вот и во время первого визита в Москву, когда Брежнев стал генсеком, Чаушеску был единственным лидером из стран соцлагеря, который напрямую отказался принимать более, чем тесные объятия Леонида Ильича.

© Sputnik / Rodion Proca Чаушеску и кипятильник: румынский опыт борьбы с цензурой

Затем к Чаушеску в Москве, на уровне партийного руководства КПСС, установился некий холод, спокойная лояльность. Сложно сказать что послужило тому причиной - кредитование социалистической Румынии у США, либо некие другие мотивы...

Не единственный поцелуй "через Атлантику"

Ознакомился с манерой силовых поцелуев "дорогого Леонида Ильича" один из американских президентов. 39-й хозяин Белого дома был первым и единственным лидером заатлантического государства, который попал в объятия к советскому лидеру. После встречи последовал пышный прием, в ходе которого звучали здравицы в адрес Брежнева и Картера.

Лидер кубинской революции и "команданте" Фидель Кастро прибыл в Советский Союз в очередной раз в 1972 году. У трапа самолета его неизменно встречал генсек ЦК КПСС. Однако Кастро, хорошо знавший о манере традиционного приветствия, применявшегося Леонидом Ильичем, ловко увернулся от пламенных поцелуев, лишь дважды обнявшись с советским лидером, что видно на кадрах кинохроники тех лет.

Обаятельная Индира

Биографы Брежнева, равно, как и люди, работавшие с ним утверждают, что Леонид Ильич, как нормальный мужчина, был далеко неравнодушен к женскому полу, умел ценить женскую красоту, а сердце его таяло пр встрече с такой представительницей слабого пола, будь-то простая труженица или лидер большого государства.

Брежнев в Молдове - редкие кадры>>>

Вот и на встрече с Индирой Ганди у Брежнева состоялся пламенный тройной поцелуй, а доказательство тому служит снимок, по сей день висящий в музее легендарного премьер-министр Индии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK