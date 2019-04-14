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Хиппи. Архивное фото

Главный хиппи СССР и автор "садистских стишков" родился в Бельцах

© AP Photo /
Общество
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Сергей Цуркану
Тема:
Узнай Молдову! (349)
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Уроженец Молдовы Игорь Мальский прожил короткую, но очень яркую, сложную и светлую жизнь.

Журналист, историк литературы, редактор, переводчик, фотограф, поэт, автор-исполнитель, хиппи, учитель буддизма, – сложно представить, но все это, – об одном человеке.

"Олдовый" – именно так называли Игоря Степановича Мальского, рожденного в Бельцах 23 января 1957 года. Как написал один из его друзей, известный востоковед Владимир Емельянов, Мальский был рожден в "самой обычной винодельческо-инженерной молдавской семье". В подобных семьях у нас рождались многие, но далеко не каждого уже при жизни называли "скромным гением".

Еще школьником Игорь всерьез увлекся археологией, да так, что побывал во всех уголках СССР с экспедициями - в МССР, на Нижнем Доне, Причерноморье, в Краснодарском крае, Северной Осетии, Джунгарии, Забайкалье, Тянь-Шане, Семиречье, Ленинграде.

Мальский начинал как рабочий Молдавской неолитической экспедиции, а к окончанию кишиневской 37 школы, 10 Б класса, стал начальником раскопа. После окончания школы способный ученик получил рекомендации для поступления на кафедру археологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. Вскоре Мальского всерьез увлекли идеи свободы, братской любви и музыки – в 1974 году он с товарищами организовывает первую к востоку от Берлинской стены коммуну хиппи – Коммуну имени Желтой подводной лодки. Именно там Мальский написал все свои знаменитые песни, самая известная из которых – "В парусиновых брюках".

И кстати, наш земляк известен еще одним, не побоюсь этого слова, великим вкладом в копилку народного фольклора – именно Мальский является автором и родоначальником так называемых "садистских стишков" – "Маленький мальчик нашел пулемет, больше в деревне никто не живет". "Дети в подвале играли в Гестапо, зверски замучен сантехник Потапов".

Сейчас их – тысячи. С конца 70-х стишки про маленьких мальчиков или девочек, кардинально решающих проблемы окружающей действительности, были сверхпопулярны у детей и взрослых. И все это – результат буйной фантазии Игоря Мальского.

Любой неординарный человек, любой художник (если он действительно художник) выстраивает собственные отношения с властью, идет на различные формы компромисса. Или не идет. Мальский был из тех, кто на компромисс не шел. Причем абсолютно – он даже прекращал общение с теми людьми, которых подозревал в любой форме непорядочности.

Власть не оценила принципиальность Мальского и прошлась по нему катком – в 1978 году коммуна была разогнана, а Мальского поместили в психиатрическую клинику, из университета его отчислили. Диплом о высшем образовании энциклопедист Игорь Мальский получил уже в Кишиневе – в 1991 году он случайно встретил в молдавской столице преподавателя пединститута, который знал и помнил научные работы Игоря.

Мальский получил диплом Кишиневского государственного педагогического института имени Иона Крянгэ без экзаменов.

После "лечения" Мальский вернулся к археологии, работал профессиональным фотографом, занимался голографией, книготорговлей и журналистикой. А после августа 1991 года Мальский внес серьезнейший вклад в историю литературы – он, получив доступ в архивы, первым опубликовал подробности дел, по которым были осуждены Александр Введенский, Даниил Хармс, Николай Олейников.

Джим Моррисон
© AFP 2019 / JOEL SAGET
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Роль писателей обэриутов в русской и мировой литературе огромна и до сих пор до конца не оценена. Мальский своим упорством сделал очень многое для изучения ярчайшего литературного движения ХХ века.

В 1993 начинается история отношений Мальского с клубом "Что? Где? Когда?". Он был одним из лучших игроков клуба, сколотив со временем собственную команду "Старики-разбойники". Более того, Мальский открыл клубы и сформировал команды в различных городах - в Пушкине, Выборге, Ломоносове, Колпине, Череповце, Новгороде, Хельсинки. Что характерно, – с популярностью Игорю не везло, – телевизионщики предпочитали его не снимать, - кто-то из начальников счел его внешность – нечесаную гриву и огромную бороду – излишне экзотической для голубых экранов.

По воспоминаниям друзей Мальского, он всегда был невезучим, и несмотря на интеллект и активную деятельность в разных областях, например, Мальский был редактором и переводчиком более чем 70 книг, он часто оставался без средств к существованию. Нежелание идти на компромиссы не давало возможности встроиться в новую систему экономических отношений точно так же, как не получалось встроиться в старую. Здоровье Мальского было всерьез подорвано – после двух тяжелых инфарктов, он отказывался пить лекарства, утверждая, что они на него плохо действуют, и "лечился" темным пивом. Игорь Мальский умер 11 августа 2004 года в Санкт-Петербурге после третьего инфаркта. Ему было всего 47 лет.

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Жива ли память о нашем неординарном земляке? Известно лишь, что его имени посвящена "Выборгская русалочка" — ежегодный Открытый юношеский чемпионат по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг" в российском Выборге. Ни в Бельцах, ни в Кишиневе нет ни улицы, ни переулка, ни даже памятной таблички о "нереализованном гении" и "личности космического масштаба", как его при жизни называли. А жаль. В Молдове множество улиц носят имена достаточно сомнительных деятелей различных эпох, порой не имеющих отношения к истории нашего края. Найдется ли место в народной и городской памяти для Мальского? Ответа, лично у меня, нет.

По материалам из открытых источников.

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Тема:
Узнай Молдову! (349)

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