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Верба на улице

Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Преподношение пальмовых и оливковых ветвей Христу символизировало победу над смертью.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Армянская апостольская церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами". Он посвящен торжественному входу Христа в Иерусалим перед Пасхой.

"Этот день знаменует начало недели Страстей Господних, страданий Христа, которые он претерпел, приняв их на себя во искупление грехов человечества. О входе Христа в Иерусалим повествуют все четыре евангелиста", - отмечается на сайте Араратской патриаршей епархии.

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© Photo: manucbey.md
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Как следует из евангельского предания, шедшие в Иерусалим на празднование Пасхи люди, приветствуя Христа, стелили на его пути свои одежды, срезали ветви с пальм и оливковых деревьев и бросали по дороге.

Согласно учению отцов церкви, бросание одежды перед Иисусом символизировало освобождение от грехов, а преподношение ветвей - особые почести и торжественность. Ветвь оливы считалась символом мудрости, мира, славы и ликования. Преподношение пальмовых и оливковых ветвей Христу символизировало победу над смертью.

Католикос всех армян Гарегин II провозгласил Цахказард Днем благословения детей в память о том, что во время въезда Иисуса в иерусалимский храм дети с ликованием восклицали: "осанна Сыну Давидову". В субботу вечером в армянских храмах совершается богослужение Цахказарда, открываются завесы алтаря, а на следующий день после утреннего богослужения служат литургию, благословляют зеленеющие ветви оливы или ивы и вместе со свечами раздают присутствующим.

В Молдове армянская диаспора одна из самых многочисленных. Впервые армяне появляются на территории междуречья Прута и Днестра в X-XII веке. В начале XIX века в Кишинев и другие города Бессарабии стали переселяться купцы-армяне из Австрийской империи и Запрутской Молдовы. В Кишиневе сохранились армянские церкви Святой Богородицы (1804 год) и церковь-часовня Воскрешения Христова (1915 год). 

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