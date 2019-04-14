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День вина в Кишиневе

"Шардоне де Молдавэ": итальянцы жадно пьют молдавское вино - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Блогеры youtube-канала Kuzno записывают на видео свое гастрономическое путешествие по странам СНГ.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Итальянские блогеры русского происхождения youtube-канала Kuzno часто ездят по миру в поисках приключений. Больше всего им нравится угощать итальянцев русскими блюдами. Но иногда заворачивают они с гстями и в бывшие советские республики. Видеоточты таких поездок молодые люди выкладывают на свой канал.

На днях блогеры разместили ролик, на котором запечатлено как они попросили своих итальянских друзей попробовать алкогольные напитки из Молдовы, Армении, Азербайджана, Украины и Беларуси. Судя по их реакции, вино, коньяк, водка им нравится. А если они сделаны (пусть и в бывшем) в СССР, то это самые изысканные напитки. Смотрим реакцию на молдавское белое вино.

"Плесни мне Шардоне "дэ Молдавэ". "Это вино может запросто конкурировать с итальянским", "Молдова - чудесная страна". Такие высказывания слышны в этом ролике. 

Kuzno — так итальянцы произносят русское "вкусно". Канал создали Лариса Степанцова, Дарья Переверзева и Виталий Казанин — молодые русские ребята, которые живут в Италии. Сейчас они ведут его вместе с итальянскими подругами - Аллесандрой и Андреей.

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Теги:
Youtube, видео, вино
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