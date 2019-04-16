Пока вы спали: в Париже горел Нотр-Дам, в Москве Путин наградил Догу

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КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Крупнейший пожар случился в ночь с понедельника на вторник в парижском Нотр-Даме, огонь был настолько сильным, что практически уничтожил храм.

© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt Вырвано сердце Франции: как зарубежные СМИ пишут о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

К утру он был потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций, сообщили в пожарной службе Парижа.

Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Около 400 пожарных были мобилизованы на тушение пожара.

По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.

Награда в Москве

Евгений Дога, постоянно проживающий в столице России, стал кавалером ордена Александра Невского. Награду вручил первый заместитель главы Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко по поручению Президента России Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля.

Орден получен за значительный вклад в развитие мировой музыкальной культуры.

© AP Photo / Thibault Camus Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы

Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.

"Даты нет, но они должны встретиться в ближайшие месяцы", - сказал министр.

Он заявил, что одной из главных тем на встрече Путина и Дутерте может стать обсуждение перспектив соглашения между Евразийским экономическим союзом и Филиппинами.

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