08:03 16 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.10
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:

Пока вы спали: в Париже горел Нотр-Дам, в Москве Путин наградил Догу

© Sputnik / Доминик Бутен
Общество
Получить короткую ссылку
90 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Крупнейший пожар случился в ночь с понедельника на вторник в парижском Нотр-Даме, огонь был настолько сильным, что практически уничтожил храм. 

© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt
Вырвано сердце Франции: как зарубежные СМИ пишут о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

К утру он был потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций, сообщили в пожарной службе Парижа. 

Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Около 400 пожарных были мобилизованы на тушение пожара.

По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами. 

Награда в Москве

Евгений Дога, постоянно проживающий в столице России, стал кавалером ордена Александра Невского. Награду вручил первый заместитель главы Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко по поручению Президента России Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля.

Орден получен за значительный вклад в развитие мировой музыкальной культуры.

© AP Photo / Thibault Camus
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы

Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.

"Даты нет, но они должны встретиться в ближайшие месяцы", - сказал министр.

Он заявил, что одной из главных тем на встрече Путина и Дутерте может стать обсуждение перспектив соглашения между Евразийским экономическим союзом и Филиппинами. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Во Франции начался сбор средств на восстановление Нотр-Дама
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пожар размером с национальную трагедию: горящий Нотр-Дам де Пари - фото
Алла Пугачева - Женщина, которая поет
Женщина, которая поет: к юбилею Аллы Пугачевой - архивное видео
Сколько молдаване тратят на еду
Сколько денег жители Молдовы тратят на еду

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться