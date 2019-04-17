В Уфе экстренно госпитализирован Дмитрий Быков

Все лекции писателя отменены, он находится в реанимации, сообщают СМИ.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В Уфе экстренно госпитализировали писателя Дмитрия Быкова.

Вчера Быков должен был выступить с лекцией, однако ее пришлось отменить из-за плохого самочувствия публициста. Ему вызвали скорую помощь, после чего госпитализировали в городскую больницу.

"Выступление Быкова переносится, дату переноса пока сообщить не можем", — рассказал РИА Новости представитель организатора лектория "Прямая речь".

В блоге писателя также сообщается о переносе предстоящих мероприятий.

Известный писатель Дмитрий Быков впал в кому в уфимской больнице pic.twitter.com/itlgk2uTiI — Пятый канал Новости (@5tv) 17 апреля 2019 г.

​По информации "Комсомольской правды", Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы. Врачи подозревают инсульт.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Госпитализация Софии Ротару: подозрения на инсульт не подтвердились

"С ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения", — говорят медики.

Дмитрий Быков - известный российский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик.

Написал биографии Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского.

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