В Уфе экстренно госпитализирован Дмитрий Быков

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В Уфе экстренно госпитализировали писателя Дмитрия Быкова.
Вчера Быков должен был выступить с лекцией, однако ее пришлось отменить из-за плохого самочувствия публициста. Ему вызвали скорую помощь, после чего госпитализировали в городскую больницу.
"Выступление Быкова переносится, дату переноса пока сообщить не можем", — рассказал РИА Новости представитель организатора лектория "Прямая речь".
В блоге писателя также сообщается о переносе предстоящих мероприятий.
Известный писатель Дмитрий Быков впал в кому в уфимской больнице pic.twitter.com/itlgk2uTiI— Пятый канал Новости (@5tv) 17 апреля 2019 г.
По информации "Комсомольской правды", Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы. Врачи подозревают инсульт.
"С ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения", — говорят медики.
Дмитрий Быков - известный российский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик.
Написал биографии Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского.
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