Борщ и вареники - на вес золота: что случилось на Украине

На Украине борщ за год подорожал в полтора раза, а себестоимость традиционных вареников и вовсе поражает.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Вареники с капустой и борщ на Украине в марте 2019 года подорожали в 1,5 раза по сравнению с мартом 2018 года, свидетельствуют расчеты Экономического дискуссионного клуба (ЭДК). Об этом пишет РИА Новости.

"В течение I квартала текущего года лидерами подорожания среди популярных блюд, которое обусловливалось "скачком" цен на капусту и другие овощи, были борщ постный - 21,1% и вареники с капустой -35,6%. Указанные блюда также содержат первенство подорожания и в годовом измерении. Так, по сравнению с мартом 2018, стоимость приготовления борща постного и вареников с капустой выросла в 1,4-1,6 раза", - говорится в сообщении на сайте ЭДК.

По приведенным расчетам, в марте 2019 дешевле всего можно было приобрести овощи для приготовления борща во Львовской области - по 19,85 гривен (0,74 доллара). Самая высокая цена была зафиксирована в Донецкой области - почти 25 гривен (0,93 доллара).

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Согласно данным, в марте стоимость приготовления популярных украинских блюд выросла по сравнению с февралем. Так, стоимость вареников с капустой выросла на 12,8%, или на 4,73 гривны (0,17 доллара), борща постного - на 5,3%, или на 1,57 гривны (0,05 доллара), борща с мясом - на 1,0%, или на 1,09 гривны (0,04 доллара), вареников с творогом - на 0,2%, или на 0,14 гривны (0,005 доллара). При этом стоимость приготовления дерунов уменьшилась на 1,4%, или на 0,38 гривны (0,01 доллара).

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