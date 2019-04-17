17:54 17 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.15
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Герб Молдовы на обратной стороне мобильного телефона

В роуминге — как дома: антимонопольщики урегулируют цены на услугу в СНГ

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
34 0 0

Снижение цен на связь в роуминге выгодно и потребителям, и операторам связи, уверен замруководителя антимонопольной службы России.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Принцип "в роуминге — как дома" применят к ценам на мобильную связь на всей территории СНГ, пообещал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин. Он выступил на заседании Комиссии по экономическим вопросам Экономсовета Исполкома СНГ.

  • Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ
    Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ
    © Sputnik /
  • Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ
    Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ
    © Sputnik /
  • Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ
    Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ
    © Sputnik /
  • Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ
    Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ
    © Sputnik /
1 / 4
© Sputnik /
Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ

"Процесс над роумингом" стартовал еще в 2010 году — тогда антимонопольщики призвали к ответу операторов связи двух стран, России и Казахстана. По итогам тогдашних обсуждений цены на мобильную связь снизились от двух до восьми раз, в зависимости от типа услуг.

Тем не менее, по словам Голомолзина, пока проблема переплат за связь не решена окончательно:

"Потребители из наших стран при переезде внутри СНГ из одного государства в другое все еще переплачивают за услуги мобильной связи, иногда стоимость услуг возрастает в десятки раз. При этом в изменении ценовой политики должны быть заинтересованы и поставщики, и потребители услуг. Снижение цен означает рост трафика. А рост трафика — это сохранение и приумножение доходов для операторов связи и рост количества абонентов".

iPhone X
© Sputnik / Александр Вильф
В странах ЕАЭС могут отменить роуминг

Еще один судебный прецедент на поле мобильной связи произошел в 2018 году в России. Тогда ФАС возбудило дело против двух ведущих российских мобильных операторов, добиваясь отмены роуминга внутри страны. В результате внутрироссийские цены на связь вне домашнего региона были снижены.

Замруководителя ФАС отметил: опыт борьбы с оплатой роуминга в России пригодится всему СНГ. Уже собрана и функционирует Международная рабочая группа по вопросам цен на мобильную связь. В нее входят не только страны СНГ, но и дружественные государства-соседи. Вопрос о взаимной отмене роуминга на двусторонней основе обсуждают Беларусь и Россия.

Голомолзин надеется, что справедливый роуминг в СНГ восторжествует, а операторы связи примут на вооружение принцип "в роуминге как дома" в ближайшие годы.

Данный доклад будет представлен на рассмотрение Экономсовета и Совета глав правительств СНГ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Премьер заявил об отмене роуминга между Молдовой и Румынией
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скульптура на фасаде собора Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери: каким мы его больше не увидим - фото
Путин о космосе: если будем топтаться на месте, наверстать упущенное будет невозможно
Путин о космосе: не топтаться на месте, а ставить амбициозные цели - видео
Население Молдовы
Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться