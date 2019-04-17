В роуминге — как дома: антимонопольщики урегулируют цены на услугу в СНГ

Снижение цен на связь в роуминге выгодно и потребителям, и операторам связи, уверен замруководителя антимонопольной службы России.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Принцип "в роуминге — как дома" применят к ценам на мобильную связь на всей территории СНГ, пообещал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин. Он выступил на заседании Комиссии по экономическим вопросам Экономсовета Исполкома СНГ.

Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ © Sputnik /

Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ © Sputnik /

Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ © Sputnik /

Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ © Sputnik / 1 / 4 © Sputnik / Антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ

"Процесс над роумингом" стартовал еще в 2010 году — тогда антимонопольщики призвали к ответу операторов связи двух стран, России и Казахстана. По итогам тогдашних обсуждений цены на мобильную связь снизились от двух до восьми раз, в зависимости от типа услуг.

Тем не менее, по словам Голомолзина, пока проблема переплат за связь не решена окончательно:

"Потребители из наших стран при переезде внутри СНГ из одного государства в другое все еще переплачивают за услуги мобильной связи, иногда стоимость услуг возрастает в десятки раз. При этом в изменении ценовой политики должны быть заинтересованы и поставщики, и потребители услуг. Снижение цен означает рост трафика. А рост трафика — это сохранение и приумножение доходов для операторов связи и рост количества абонентов".

© Sputnik / Александр Вильф В странах ЕАЭС могут отменить роуминг

Еще один судебный прецедент на поле мобильной связи произошел в 2018 году в России. Тогда ФАС возбудило дело против двух ведущих российских мобильных операторов, добиваясь отмены роуминга внутри страны. В результате внутрироссийские цены на связь вне домашнего региона были снижены.

Замруководителя ФАС отметил: опыт борьбы с оплатой роуминга в России пригодится всему СНГ. Уже собрана и функционирует Международная рабочая группа по вопросам цен на мобильную связь. В нее входят не только страны СНГ, но и дружественные государства-соседи. Вопрос о взаимной отмене роуминга на двусторонней основе обсуждают Беларусь и Россия.

Голомолзин надеется, что справедливый роуминг в СНГ восторжествует, а операторы связи примут на вооружение принцип "в роуминге как дома" в ближайшие годы.

Данный доклад будет представлен на рассмотрение Экономсовета и Совета глав правительств СНГ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK