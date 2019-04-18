09:04 18 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.22
  • USD17.88
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Здание Гарвардского университета в Кембридже, Массачусетсе

Абитуриентам на заметку: названы лучшие университеты мира

© AFP 2019 / Scott Eisen
Общество
Получить короткую ссылку
85 0 0

В ближайшем будущем в топ-500 мировых вузов может быть представлено по 75 вузов от России и столько же – от стран постсоветского пространства, считает редактор рейтинга RUR Олег Соловьев.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik, Лев Рыжков. Обнародована русскоязычная версия Мирового рейтинга университетов RUR (Round Univercity Ranking) за 2019 год. В рейтинге приняли участие 820 университетов из 74 стран мира.

Вид на главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова, архивное фото.
© Sputnik / Максим Блинов
Могут ли студенты из Молдовы учиться в России, а затем работать в Европе

RUR – глобальный рейтинг университетов, который издается с 2010 года. Каждый университет оценивается по двадцати отдельным параметрам, среди которых качество преподавания, научных исследований, уровень интернационализации и финансовой устойчивости.

По количеству вузов, принявших участие в рейтинге, лидируют США. А знаменитый Гарвардский университет возглавил список. На втором месте в рейтинге по количеству вузов в этом году – Российская Федерация, она представлена 74 университетами.

Пять российских вузов вошли в топ-100, то есть, оказались представлены в верхней сотне лучших университетов мира. Это Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (38 место), Томский государственный университет (59 место), Российский университет дружбы народов (77 место), Санкт-Петербургский государственный университет (83 место) и Национальный исследовательский ядерный университет (Московский инженерно-физический институт) (94 место).

Студенты педагогического государственного университета
© Sputnik / Руслан Кривобок
Некоторым студентам в Молдове увеличат стипендии

Эксперты отметили существенно возросший уровень провинциальных российских университетов. Они стали привлекательны для студентов как из стран бывшего СССР, так и из дальнего зарубежья.

Университеты постсоветского пространства также представлены в топ-500. Это Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский педагогический университет им. Абая, Белорусский государственный университет, некоторые другие.

"Вузов из постсоветского пространства в списке – немного, - констатировал редактор рейтинга RUR Олег Соловьев. – Получается значительный перекос в сторону России, поскольку от всех остальных республик бывшего СССР в этом году было представлено 25-30 университетов. Однако постепенно постсоветских вузов в рейтинге становится больше. Если еще пять лет назад нам представляли свою работу всего 10-12 университетов. Потенциал роста здесь значительный. В ближайшее время мы ожидаем, что в рейтинге будет представлено по 75 вузов от России и столько же – от стран постсоветского пространства".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В дар Славянскому университету - книги на русском языке
Студенты из Румынии могут бесплатно обучаться в России
Теги:
образование
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Jazz`n Chișinău International Festival
Время джаза и хорошей музыки: в Кишиневе открылся международный фестиваль
“Это национальная трагедия” - парижане о пожаре в Соборе Парижской Богоматери
Скорбь, печаль, недоумение - парижане о пожаре в Нотр-Дам - видео
Население Молдовы
Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться