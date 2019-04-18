Абитуриентам на заметку: названы лучшие университеты мира

В ближайшем будущем в топ-500 мировых вузов может быть представлено по 75 вузов от России и столько же – от стран постсоветского пространства, считает редактор рейтинга RUR Олег Соловьев.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik, Лев Рыжков. Обнародована русскоязычная версия Мирового рейтинга университетов RUR (Round Univercity Ranking) за 2019 год. В рейтинге приняли участие 820 университетов из 74 стран мира.

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RUR – глобальный рейтинг университетов, который издается с 2010 года. Каждый университет оценивается по двадцати отдельным параметрам, среди которых качество преподавания, научных исследований, уровень интернационализации и финансовой устойчивости.

По количеству вузов, принявших участие в рейтинге, лидируют США. А знаменитый Гарвардский университет возглавил список. На втором месте в рейтинге по количеству вузов в этом году – Российская Федерация, она представлена 74 университетами.

Пять российских вузов вошли в топ-100, то есть, оказались представлены в верхней сотне лучших университетов мира. Это Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (38 место), Томский государственный университет (59 место), Российский университет дружбы народов (77 место), Санкт-Петербургский государственный университет (83 место) и Национальный исследовательский ядерный университет (Московский инженерно-физический институт) (94 место).

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Эксперты отметили существенно возросший уровень провинциальных российских университетов. Они стали привлекательны для студентов как из стран бывшего СССР, так и из дальнего зарубежья.

Университеты постсоветского пространства также представлены в топ-500. Это Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский педагогический университет им. Абая, Белорусский государственный университет, некоторые другие.

"Вузов из постсоветского пространства в списке – немного, - констатировал редактор рейтинга RUR Олег Соловьев. – Получается значительный перекос в сторону России, поскольку от всех остальных республик бывшего СССР в этом году было представлено 25-30 университетов. Однако постепенно постсоветских вузов в рейтинге становится больше. Если еще пять лет назад нам представляли свою работу всего 10-12 университетов. Потенциал роста здесь значительный. В ближайшее время мы ожидаем, что в рейтинге будет представлено по 75 вузов от России и столько же – от стран постсоветского пространства".

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