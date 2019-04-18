Власти Франции пересмотрят сроки ремонта собора Нотр-Дам

Министр культуры Франции Франк Риестер уверен, что собор Парижской Богоматери не будет закрыт на протяжении пяти лет.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Пока неизвестно, когда снова будет открыт для посетителей пострадавший от пожара собор Нотр-Дам в Париже, но на его реконструкцию уйдет менее пяти лет.

© Sputnik / Elena Visens Терновый венец Христа из сгоревшего Нотр-Дама перевезли в мэрию Парижа

Так считает министр культуры Франции Франк Риестер, который сделал соответствующее заявление в эфире телеканала BFMTV, передает РИА Новости.

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По его словам, собор Парижской Богоматери, в котором произошел разрушительный пожар, не будет закрыт на протяжении пяти лет.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет.

"Нет, не думаю", - сказал министр культуры, отвечая на вопрос, будет ли закрыт собор в течение пяти лет.

При этом министр не уточнил, когда Нотр-Дам может быть открыт для посетителей.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

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