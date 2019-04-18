Вера Брежнева выложила в соцсети новый трек с откровенным названием

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Популярная певица и партнерша по сцене и видеоклипов молдавского исполнителя Дана Балана Вера Брежнева снова удивила своих поклонников. Артистка разместила новый трек в социальных сетях. "Я не святая" - так называется композиция.

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"Весенняя премьера", - прокомментировала Брежнева свой пост.

View this post on Instagram A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Apr 17, 2019 at 1:04am PDT

Поклонники с юмором подошли к оценке новой песни. Кто-то открыто признался, что трек ему не понравился. Кому-то показалось, что певица "застряла" в образе и творчестве. Ей посоветовали развиваться, а не стагнировать.

Но есть и креативные комментарии.

"Несколько дней назад муж говорил "Брежнева - святая, про нее пошло даже думать нельзя". И тут вы теперь говорите, что "не святая", пошутила одна из подписчиц.

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