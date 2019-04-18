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Вышинский: над Порошенко тюрьма откровенно смеется

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (86)
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В изоляторе, где сидит Кирилл Вышинский, следят за избирательной кампанией на Украине.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, смеются над действующим украинским президентом Петром Порошенко и не воспринимают его всерьез.

По словам Вышинского, в СИЗО содержатся около 3 тысяч заключенных. Он отметил, что в изоляторе следят за избирательной кампанией на Украине.

"Над Порошенко тюрьма откровенно смеется. Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать... Смеются в тюрьме и над тем, как за две недели до второго тура Порошенко начал признавать ошибки своего почти пятилетнего правления", - написал Вышинский в статье для РИА Новости из Киевского следственного изолятора.

По словам журналиста, "еще смешнее слушать как Порошенко кается, что не того человека назначили на пост родной, как ему кажется, Одесской области".

© Sputnik / Стрингер
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"Петр Алексеевич там (в Одесской области - ред.) и дороги открывал, ЗАГС новый в городе построил, а область проголосовала за (Владимира) Зеленского – каждому бы было обидно. За пять лет Порошенко назначал на Одесскую область троих "не тех губернаторов", - отметил Вышинский.

В то же время журналист признал, что не до смеха становится, когда Порошенко рассказывает о своих достижениях - "самой боеспособной армии в Европе", безвизовом режиме с ЕС и "томосе" для раскольнической церковной структуры на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (86)

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Теги:
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