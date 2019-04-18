Вышинский: над Порошенко тюрьма откровенно смеется

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, смеются над действующим украинским президентом Петром Порошенко и не воспринимают его всерьез.

По словам Вышинского, в СИЗО содержатся около 3 тысяч заключенных. Он отметил, что в изоляторе следят за избирательной кампанией на Украине.

"Над Порошенко тюрьма откровенно смеется. Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать... Смеются в тюрьме и над тем, как за две недели до второго тура Порошенко начал признавать ошибки своего почти пятилетнего правления", - написал Вышинский в статье для РИА Новости из Киевского следственного изолятора.

По словам журналиста, "еще смешнее слушать как Порошенко кается, что не того человека назначили на пост родной, как ему кажется, Одесской области".

"Петр Алексеевич там (в Одесской области - ред.) и дороги открывал, ЗАГС новый в городе построил, а область проголосовала за (Владимира) Зеленского – каждому бы было обидно. За пять лет Порошенко назначал на Одесскую область троих "не тех губернаторов", - отметил Вышинский.

В то же время журналист признал, что не до смеха становится, когда Порошенко рассказывает о своих достижениях - "самой боеспособной армии в Европе", безвизовом режиме с ЕС и "томосе" для раскольнической церковной структуры на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

Захарова прокомментировала дело против Вышинского>>>

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK