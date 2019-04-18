Опубликован рейтинг свободы прессы в мире — позиции Молдовы ухудшились

Ухудшение ситуации со свободой слова отмечается по всему миру, включая США и ЕС, а работа журналистов серьезно осложнилась, отмечают "Репортеры без границ".

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Международная организация "Репортеры без границ" опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы в мире. Ситуация в Молдове серьезно ухудшилась, отмечают правозащитники.

Проведение выборов в 2019 году обострило поляризацию общества в Молдове, которая по итогам 2018 года опустилась сразу на 10 пунктов и теперь занимает 91 место в рейтинге из 180 стран мира, подчеркивается в отчете "Репортеров без границ".

Таким образом, по степени свободы прессы Молдова отстает от Гвинеи-Бисау и Сербии (соответственно, 89 и 90 место), зато обгоняет Гамбию и Либерию (92 и 93 место).

Румыния в рейтинге свободы прессы опустилась на 47 место (-3 пункта), а Украина — на 102 место (- 1 пункт).

Возглавляют список государств с самыми лучшими показателями в области свободы слова Норвегия, Финляндия и Швеция. Замыкают рейтинг Эритрея, Северная Корея и Туркменистан.

Ситуация ухудшается по всему миру, в том числе в США и в ЕС

В истекшем году самое значительное снижение региональных показателей свободы слова зафиксировано в Северной и Южной Америке, сообщается в отчете. Этот грустный результат связан с антирекордами в США, Бразилии и Венесуэле.

"Это одно из самых значимых снижений года", — сообщается в отчете организации.

Второе самое сильное снижение в рейтинге наблюдается в Европейском союзе и на Балканах.

© Sputnik / Евгений Биятов США впервые попали в список стран, опасных для журналистов

"В этом регионе, который в принципе считается наиболее спокойным, и где сохраняется наиболее высокий уровень уважения к свободе слова, журналисты вдруг столкнулись с самыми страшными угрозами", — отмечают "Репортеры без границ".

Признаком этого стали убийства, произошедшие на Мальте, в Словакии и в Болгарии (111 место), словесные и физические нападки на репортеров, в частности, в Сербии и Черногории, а также беспрецедентно высокий уровень насилия в ходе манифестаций "желтых жилетов" во Франции.

"Теперь дело доходит до того, что многие ТВ-команды не осмеливаются демонстрировать свой логотип в ходе съемок, а иногда вынуждены отправляться на них в сопровождении телохранителей. Остракизм, которому подвергаются журналисты, теперь часто без малейших колебаний демонстрируется совершенно открыто", — заявляют правозащитники, комментируя состояние свободы прессы в Евросоюзе и на Балканах.

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