Из Москвы в Унгены запустят три дополнительных автобусных рейса

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Три дополнительных автобусных рейса из Москвы в Унгены отправятся с автостанции "Тушинская" 21-26 апреля. Об этом заявили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"Перевозчик ООО "Еластика" выполняет три дополнительных рейса по маршруту Москва - Унгены отправлением с автостанции "Тушинская" 21-26 апреля 2019 года в 7.15", - говорится в сообщении.
Автостанция "Тушинская" расположена в Москве по адресу Проезд Стратонавтов, владение 9 (в непосредственной близости от станции метро "Тушинская").
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK