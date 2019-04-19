Из Москвы в Унгены запустят три дополнительных автобусных рейса

Дополнительные автобусы планируется отправлять по утрам в период с 21 по 26 апреля.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Три дополнительных автобусных рейса из Москвы в Унгены отправятся с автостанции "Тушинская" 21-26 апреля. Об этом заявили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Перевозчик ООО "Еластика" выполняет три дополнительных рейса по маршруту Москва - Унгены отправлением с автостанции "Тушинская" 21-26 апреля 2019 года в 7.15", - говорится в сообщении.

Автостанция "Тушинская" расположена в Москве по адресу Проезд Стратонавтов, владение 9 (в непосредственной близости от станции метро "Тушинская").

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