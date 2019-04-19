Отдых за границей: стало известно, когда лететь, чтобы заплатить меньше

Эксперты дали несколько советов, когда стоит покупать авиабилеты и лететь на отдых за границу, чтобы сэкономить.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Дешевле всего за границу можно улететь в межсезонье: в феврале, марте, октябре и ноябре. Такие данные представил сервис Туту.ру, проведя анализ стоимости авиабилетов по самым востребованным направлениям Европы и дальнего зарубежья.

© Sputnik / Nina Zotina Отпуск - не за горами: где выгоднее отдохнуть гражданам Молдовы и стран СНГ

Наиболее дорогое время для путешествий в Европу – июнь, а по другим зарубежным направлениям – июль.

Приобретая авиабилеты с вылетом в другие месяцы, можно сэкономить до 20-30% от среднегодовой стоимости, а если сравнивать с горячим сезоном, то билеты могут оказаться дешевле и в два раза. Вместе с тем цены на перелет даже в сезон могут быть на уровне среднегодовых, если покупать их за три-шесть месяцев.

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Специалисты поясняют, что средняя цена билета на самолет в сезон высока, в том числе, из-за того, что раскупаются все билеты – как дешевые, которые приобретают заранее, так и очень дорогие, оформляемые непосредственно перед вылетом.

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