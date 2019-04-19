Корь шагает по Европе - ученые назвали причины наступления инфекции

По данным Всемирной организации здравоохранения, в большинстве европейских стран корь "разбушевалась" настолько, что вскоре можно будет говорить об эпидемии.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Управляемая инфекция, от которой человечество, по прогнозам специалистов, должно было полностью избавиться к 2020 году, никуда не делась, пишет РИА Новости. Ученые винят в происходящем антипрививочников и тех, кто отказывается от вакцинации по религиозным соображениям.

Без прививки - никуда

В начале недели в социальных сетях появилась история полугодовалой британской девочки Альбы, заболевшей корью. Ее родители не побоялись выложить фотографии ребенка, сделанные на восьмой день после госпитализации, когда врачи уже сняли наиболее страшные проявления болезни — например, убрали отек глаз, но на снимки все равно тяжело смотреть. Все тело покрыто красной сыпью, на тыльной стороне ладони прикреплен катетер, из носа торчит зонд для питания.

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"Это было просто невыносимо — видеть, как наша дочь борется с болезнью, особенно когда она в течение четырех дней не могла открыть глаза из-за отека. Девочка оказалась в темноте и была очень испугана, высокая температура держалась больше двух недель. В больнице ей провели сканирование, сделали рентгенограмму, искололи вены для забора крови, делали спинномозговые пункции, устанавливали периферические венозные катетеры, брали мазки, снимали ЭКГ, кормили через желудочный зонд, давали дышать кислородом, накачивали лекарствами, противовоспалительными-обезболивающими-антибиотиками. Всего этого можно было избежать, если бы дети старше Альбы были привиты. Сама она была слишком мала для вакцинации", — написала мать девочки на своей странице в Facebook.

Дети - в группе риска

По словам доцента кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья Сеченовского университета (РФ) Ольги Чернявской, именно дети в возрасте до года (первую вакцинацию от кори делают только в 12 месяцев) и те, кого нельзя прививать по медицинским показаниям, прежде всего оказываются в зоне риска. Привитых же и переболевших корью спасает приобретенный иммунитет.

Согласно последним данным европейского регионального бюро ВОЗ, в некоторых странах можно говорить уже об эпидемии кори. Прежде всего речь идет об Украине, где в 2018 году было зарегистрировано свыше 53 тысяч случаев заражения. Высок уровень заболеваемости в Грузии, Сербии и Албании.

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"Есть такое понятие — коллективный иммунитет. Чтобы вообще избавиться от какой-то управляемой инфекции — той, против которой есть действующая вакцина, — нужно привить не меньше 95 процентов населения. Если у вас вакцинировано столько людей, то непривитому человеку неоткуда будет заразиться. С корью такой фокус не получился. Слишком много антипрививочников. Я не знаю, какую цель эти люди преследуют. Сейчас любому здравомыслящему человеку понятно, что мы уже вакцинозависимая популяция. Мы должны прививаться, иначе снова вернутся эпидемии инфекционных заболеваний," — заявил доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров.

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Устойчивый вирус

Корь — очень контагиозная инфекция, то есть для заражения даже не обязательно контактировать с больным, достаточно просто побывать в помещении, где он до этого находился. Поэтому вероятность заразиться для непривитого человека — почти стопроцентная.

Даже при нынешнем уровне медицины специфического лечения от вируса, вызывающего корь, нет. Врачи просто снимают симптомы препаратами, не способными повлиять на течение болезни, тем более — ускорить выздоровление.

Поэтому при вспышке кори в "непривитом мире" смертность может достигать десяти процентов, причем в основном умирают дети в возрасте до пяти лет. Треть заболевших получают тяжелые осложнения — слепоту, энцефалит, диарею, пневмонию.

© Sputnik / Корь

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