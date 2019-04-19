Лукашенко поставил точку в языковом вопросе в Белоруссии

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В Белоруссии два государственных языка – русский и белорусский. Об этом напомнил в пятницу президент страны Александр Лукашенко во время ежегодного послания парламенту и народу, сообщает Sputnik Беларусь.
"Опять пошла эта языковая волна. Не поднимайте этот вопрос", - потребовал Лукашенко, комментируя исчезновение в Белоруссии вывесок на русском языке и замену их на белорусскоязычные вывески. Это вызвало недовольство у россиян, отметил президент.
Глава государства уверен, что с потерей русского языка белорус теряет разум, а с потерей белорусского - еще и сердце. И обратился с вопросом: вы хотите потерять разум или сердце?
"У нас два государственных языка. Русский и белорусский. Не украинский, не российский - русский, в который мы душу вложили. <…> Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние", - считает Лукашенко.
Президент остался недоволен тем, что на дорогах можно увидеть плакат-призыв "Выконвайце хуткасны рэжым". Он полагает, что понять эту надпись смогут около 50% населения. Но остальные могут неправильно перевести.
"Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко?" – задался вопросом президент.
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