Из Германии депортировали 51 гражданина Молдовы, они доставлены в Кишинев

Всем нелегалам выписан запрет на въезд в Европейский союз на разные сроки.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. В четверг в Кишинев был доставлен 51 гражданин Молдовы, все они были задержаны на территории Германии за нарушение сроков и правил пребывания на территории Европейского союза.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как несколько молдаван наладили поставку рабочей силы в ЕС - видео

Наши соотечественники, выдворенные из Германии, были перевезены в Кишинев чартерным рейсом под эскортом представителей немецких властей. Перевозку нелегалов обеспечило Бюро по вопросам миграции и убежища Молдовы (BMAM). Процедура реадмиссии была проведена под эгидой Европейского агентства пограничной полиции и береговой охраны, сообщает BMAM.

Всем депортированным был запрещен въезд в пространство ЕС на разные сроки.

Напомним, реадмиссия — это процедура согласия государства на приём своих граждан, которые подлежат депортации из другой страны.

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