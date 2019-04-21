Ученые нашли способ избежать старческого слабоумия

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Физическая активность даже менее чем 2,5 часа в неделю способна сократить риск развития деменции, выяснили исследователи Бостонского университета, пишет РИА Новости.

Своими наблюдениями ученые поделились в журнале JAMA.

Научная работа проводилась в период с 2016 года по февраль 2019-го. В исследовании приняли участие 2354 человека (1099 мужчин и 1276 женщин), в нем использовались акселерометры и магнитно-резонансная томография.

Эксперты считают, что регулярная физическая активность способна улучшить не только физическое здоровье, но и умственное.

В частности, по их словам, занятия спортом, даже если под этим имеются в виду "простые прогулки", замедляют процессы старения мозга, в результате чего у физически активных людей меньше шансов заболеть деменцией.

Согласно подсчетам исследователей, те, чья физическая активность в неделю насчитывала 150-300 минут, отдаляли старение мозга на 1,1 года за каждый час физической активности в неделю. На 1,4-2,2 года за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил 7500 шагов и более в неделю.

Деменция — это расстройство нервной деятельности, проявляющееся в первую очередь резким снижением умственных способностей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK