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Иллюстрация мозга человека, архивное фото

Ученые нашли способ избежать старческого слабоумия

CC0 / Pixabay
Общество
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Ученые нашли способ замедлить процессы старения мозга.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Физическая активность даже менее чем 2,5 часа в неделю способна сократить риск развития деменции, выяснили исследователи Бостонского университета, пишет РИА Новости.

Своими наблюдениями ученые поделились в журнале JAMA.

Научная работа проводилась в период с 2016 года по февраль 2019-го. В исследовании приняли участие 2354 человека (1099 мужчин и 1276 женщин), в нем использовались акселерометры и магнитно-резонансная томография.

Эксперты считают, что регулярная физическая активность способна улучшить не только физическое здоровье, но и умственное. 

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© Photo: Instagram/ Magdaléna Pantůčková
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В частности, по их словам, занятия спортом, даже если под этим имеются в виду "простые прогулки", замедляют процессы старения мозга, в результате чего у физически активных людей меньше шансов заболеть деменцией.

Согласно подсчетам исследователей, те, чья физическая активность в неделю насчитывала 150-300 минут, отдаляли старение мозга на 1,1 года за каждый час физической активности в неделю. На 1,4-2,2 года за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил 7500 шагов и более в неделю.

Деменция — это расстройство нервной деятельности, проявляющееся в первую очередь резким снижением умственных способностей. 

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