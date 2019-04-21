Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в праздник

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – один из главных церковных праздников, который православные в 2019 году отмечают 21 апреля.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста.

© Sputnik / Евгений Панасенко Православный календарь - самые важные христианские праздники апреля

Библейская история

Этот праздник отмечается накануне страстной недели и Пасхи - и напоминает о тех евангельских событиях, которые предшествовали крестному страданию Христа и Воскресению.

В этот день Иисус, исполняя пророчества Ветхого Завета, въехал в Иерусалим торжественно на молодой ослице, подобно царям-победителям. А люди, собравшиеся у въезда в Иерусалим, устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами "Осанна!". Так обычно обращались только к царю.

Жители Иерусалима видели в нем нового царя-спасителя и долгожданного Мессию. Молва о чудесах, совершенных Иисусом, о воскрешении Лазаря, которое случилось накануне, дошла и до Иерусалима.

Согласно общехристианскому вероучению, в своей земной жизни Иисус Христос соединяет три ипостаси: царя, первосвященника и пророка. Как пророк он неоднократно свидетельствовал, что произойдет в будущем и с Иерусалимом, и и со всем миром. Как первосвященник — совершал чудеса и исцеления, установил таинство Евхаристии (причащения), возглавил Церковь, а как царь он, в первый и единственный раз проявил себя в этот день — входа Господня в Иерусалим.

В отличие от народа, иудейские первосвященники Иисусу были не рады. И Христос знал, что этот путь ведет его к Голгофе и Кресту.

Почему у праздника название "Вербное воскресенье"

Церковь праздник Входа Господня в Иерусалим ввела в IV веке. На Руси праздник появился в X веке. Почему такое название - Вербное воскресенье. Так как пальма дерево южное и растет далеко не везде, христиане заменили пальмовые ветви на ветки вербы, ивы, самшита или других деревьев, которые растут в стране празднования и расцветают в начале весны.

© Sputnik / Павел Лисицын Верба на улице

Освещенные веточки прихожане хранят целый год как символ единения с жертвой Спасителя, а по истечению года сжигают, так как выбрасывать их нельзя.

Традиции и поверья

Традиционно в этот день верующие ходят в церковь, чтобы помолиться и освятить веточки вербы, срезанные накануне. Эти веточки вешают дома возле икон. Считается, что это приносит здоровье и достаток.

Во время богослужения необходимо стоять до конца церковной службы с зажженной свечой.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Празднование православной Пасхи в мире

Что касается поверий, то люди верили, что если в Вербное воскресенье тепло и сухо, то летом будет хороший урожай фруктов.

А вот холодная погода или мороз в этот день, как полагали наши предки, говорят о том, что год принесет хороший урожай пшеницы.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье нельзя убирать дом и заниматься хозяйственными делами. Кроме того, лучше отказаться от активных развлечений, злоупотребления алкоголем и массовых мероприятий. Ведь праздник не означает отмену поста.

Правда, в праздник можно позволить себе немного рыбы, добавить в еду растительное масло и выпить бокал красного вина. Считается, что в Вербное воскресенье нельзя готовить горячие блюда.

Также категорически запрещено ссориться и выяснять отношения. Вербное воскресенье желательно провести в молитве и освятить в церкви веточки вербы.

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