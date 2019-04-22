Представители Молдовы поучаствовали в форуме соотечественников в Ташкенте

На форуме соотечественников затрагивались вопросы взаимодействия в гуманитарной сфере, а также сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. В Ташкенте прошла Региональная конференция российских соотечественников стран ближнего зарубежья. От Республики Молдова на конференции принял участие руководитель Русского историко-патриотического клуба, заместитель председателя Координационного совета российских соотечественников РМ, Алексей Петрович.

© Sputnik / Alexander Natruskin Соотечественники, работающие в России, хотят стабильности в Молдове

В работе конференции приняли участие и представители общественных организаций Белоруссии, Украины, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Азербайджана, Армении, Китая, Казахстана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии.

Участники и гости конференции обсудили практические вопросы взаимодействия в гуманитарной сфере. Особо подчеркивалось, что возможность проведения подобной конференции в столице Узбекистана говорит о новом, высоком уровне отношений между странами.

Доклады представителей общественных организаций соотечественников были посвящены сохранению исторической памяти и преемственности поколений, сохранению духовных ценностей, культурной идентичности в условиях интеграции в общество стран проживания соотечественников, перспективам сохранения родного русского языка в общинах, а также роли взаимодействия молодежи и старшего поколения для сохранения этнокультурных обычаев и традиций.

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В числе участников конференции были представители российских организаций, осуществляющих поддержку соотечественников за рубежом: директор Московского дома соотечественника Гладков и первый заместитель директора МДС, фонда "Русский мир", представители министерств и ведомств стран-участниц.

Также перед участниками и гостями выступил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров Республики Узбекистан Рустамбек Курбанов и другие.

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