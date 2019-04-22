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В Латвии растет число нелегальных мигрантов из Молдовы

CC0 / Pixabay / Aviavlad
Общество
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Однако все, что грозит гастарбайтерам, если они законно находятся на территории Латвии, — это административный штраф от 140 до 700 евро.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. За последние несколько лет число нелегальных трудовых мигрантов в Латвии выросло в четыре раза, большинство из нарушителей — граждане Украины и Молдовы.

В большинстве своем гастарбайтеры находятся в стране законно, однако избегают оформления документов, которые позволяют здесь работать, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на главу отдела иммиграционного контроля Государственной погранохраны Агниса Вишневскиса.

Фунты
CC BY 2.0 / Images Money / Money and Calculator
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По данным Госпогранохраны, 62% иммигрантов нелегально работают в строительстве, 8% в логистике и перевозке грузов, 5% в общественном питании.

Особенно много в Латвии мигрантов, которые официально зарегистрированы в Польше, потому что там правила менее строгие. Мигранты получают там вид на жительство, который действителен по всему Евросоюзу, а потом едут в другие страны, в том числе и в Латвию.

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В Латвии они имеют право работать только тогда, когда проинформируют инспекцию труда. Однако латвийская компания, чтобы трудоустроить иностранца, обязана платить ему зарплату не ниже средней по стране, в настоящее время — 926 евро в месяц. Многие работодатели нанимают иностранных мигрантов без оформления документов, уходя таким образом от налогов. Иммигрантов без разрешений на работу нередко ловят на больших стройках, которые ведут известные в Латвии компании.

В прошлом году было оштрафовано 58 латвийских юридических лиц, которые намеренно нарушали миграционное законодательство.

Если у задержанных иммигрантов действительные документы, и им не нужна виза, то их не выдворяют из Латвии, а налагают на них административный штраф от 140 до 700 евро.

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Теги:
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