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Прежде чем стрелять, научись целиться - сеть высмеяла "модельку с пушкой"

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Зое Клопфер, персона достаточно известная пользователям Instagram, на этот раз решила поразить своих почитателей, взяв в руки штурмовую винтовку AR-15.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Спору нет, выглядела девица и секси, и круто, и воинственно. Держала оружие крепко, с отдачей справлялась стойко.

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Публикация от Zoë Klopfer⚡️ (@zoekfit)

Но вот, куда она пуляла и попала ли хоть раз - большой вопрос.

Поскольку интернет-дива огонь вела не целясь, а скорее красуясь.

Завсегдатаи социальной сети иронично заметили, что научиться совмещать прицельную планку и мушку - первое дело, а нажимать на курок может каждый(-ая).

Те, что поядовитее, заметили: человек без опыта может сотворить со стрелковым оружием то, что вам и в голову не придет, потому им не надо давать "пересечься".

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