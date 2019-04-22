Прежде чем стрелять, научись целиться - сеть высмеяла "модельку с пушкой"

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Спору нет, выглядела девица и секси, и круто, и воинственно. Держала оружие крепко, с отдачей справлялась стойко.
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Но вот, куда она пуляла и попала ли хоть раз - большой вопрос.
Поскольку интернет-дива огонь вела не целясь, а скорее красуясь.
Завсегдатаи социальной сети иронично заметили, что научиться совмещать прицельную планку и мушку - первое дело, а нажимать на курок может каждый(-ая).
Те, что поядовитее, заметили: человек без опыта может сотворить со стрелковым оружием то, что вам и в голову не придет, потому им не надо давать "пересечься".
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