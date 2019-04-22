Прежде чем стрелять, научись целиться - сеть высмеяла "модельку с пушкой"

Зое Клопфер, персона достаточно известная пользователям Instagram, на этот раз решила поразить своих почитателей, взяв в руки штурмовую винтовку AR-15.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Спору нет, выглядела девица и секси, и круто, и воинственно. Держала оружие крепко, с отдачей справлялась стойко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zoë Klopfer⚡️ (@zoekfit) 18 Апр 2019 в 8:27 PDT

Но вот, куда она пуляла и попала ли хоть раз - большой вопрос.

Поскольку интернет-дива огонь вела не целясь, а скорее красуясь.

Завсегдатаи социальной сети иронично заметили, что научиться совмещать прицельную планку и мушку - первое дело, а нажимать на курок может каждый(-ая).

Те, что поядовитее, заметили: человек без опыта может сотворить со стрелковым оружием то, что вам и в голову не придет, потому им не надо давать "пересечься".

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