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Мнение: рабочим из Молдовы будет сложнее получить британское гражданство

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (77)
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Не секрет, что многие выходцы из Молдовы стремятся жить и работать в Туманном Альбионе, однако сложнее ли станет им это сделать после Brexit?

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Кишиневский международный аэропорт стал отправной точкой не только для туристов из нашей страны, но и для тех, кто ежедневно покидает родину в поисках лучшей доли. Летят наши сограждане кто-куда - в США, Канаду, страны ЕС, в Великобританию. 

Именно Туманный Альбион стал наиболее желанным направлением для молдавским трудовых мигрантов. Объяснение тому - сравнительно приличные зарплаты с относительно приемлемыми в физическом плане условиями труда. 

Мария Ярмуш.
© Photo: Life.ru
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Да и схема отъезда отработана "до мелочей". Получив румынский паспорт, выходцы из Молдовы сначала едут в Великобританию самостоятельно, чтобы обосноваться, а спустя некоторое время забирают свои семьи, на родину возвращаясь лишь по большим праздникам, или просто, чтобы повидать близких. 

Однако многих из них волнует, как отразится на них лично Brexit, если Британия все же окончательно "порвет" с ЕС? Об этом рассказал юрист, политический аналитик Павел Мидриган. 

По мнению эксперта, в Великобритании по-прежнему будут требоваться рабочие руки из Молдовы, однако не исключено, что островное государство введет более жесткие условия получения гражданства. 

"Большая часть трудовых мигрантов из нашей страны надеется, что они останутся там навсегда. С одной стороны, можно сказать, что в Британии рады притоку рабочей силы из-за рубежа, однако там не особо жду иммигрантов", - подчеркнул Мидриган. 

В сложившихся условиях, власти Туманного Альбиона вынуждены будут серьезно пересмотреть процедуру предоставления гражданства иностранцам, считает собеседник. 

Фунты
CC BY 2.0 / Images Money / Money and Calculator
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"Не исключено, что будет увеличен законный период пребывания трудовых мигрантов на территории Великобритании. Возможно, будет иметь значение и статус человека, запрашивающего право на получение гражданства. Наверняка при этом будет учитываться уровень его профессиональной подготовки, какую общественную деятельность осуществляет на месте пребывания, приехал ли он с семьей, планирует ли привезти вслед за собой родителей и детей", - сказал эксперт. 

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По мнению Мидригана, в таком случае британское государство не будет заинтересовано предоставлять такому иммигранту гражданство, поскольку вынуждено будет со временем выплачивать социальные пособия его присоединившимся родственникам.

Однако собеседник уверен, что после Brexit между властями Молдовы и Великобритании на внешнеполитическом уровне должен быть продолжен диалог относительно дальнейшей судьбы трудовых мигрантов из нашей страны.

"Наши сограждане ожидают от властей республики позитивных сообщений, что все будет хорошо. В то же время, представители администрации Великобритании ждут гарантий того, что на территории их государства выходцы из Молдовы не будут задействованы в криминальных схемах, в том числе и по отмыванию денег", - подытожил Мидриган.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (77)

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Теги:
трудоустройство, гастарбайтеры, молдавские гастарбайтеры, трудовые мигранты, Великобритания
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