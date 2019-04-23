Жизнь как кино: актеры, шоумены и юмористы, ставшие политиками

Многим иногда хочется, чтобы в жизни и политике все происходило, как в кино, и зачастую так случается. Обозреватель Sputnik напомнил, что многие актеры, шоумены и юмористы уходят в политику.

Новости о победе актера Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, где он обошел во втором туре действующего главу государства Петра Порошенко с троекратным преимуществом, набрав более 73 процентов голосов, уже два два дня находятся в топе. Кто-то удивляется такому выбору украинцев, а зря. Давайте вспомним, что многие успешные и неуспешные артисты покорили политический Олимп.

Из актера - в президенты: американский вариант

Сороковой президент США Рональд Рейган начинал свою карьеру именно как киноактер, а также работал в качестве радиоведущего.

Первые заработки будущего главы Белого дома были смехотворными по нынешним меркам - ему платили всего по 10 долларов за репортаж. Хотя сам Рейган впоследствии вспоминал, что время работы на радио спортивным корреспондентом было одно из наилучших в его жизни.

© REUTERS / Carlo Allegri Торгпредом Трампа может стать чиновник из администрации Рейгана

С рядового репортера Рейган вырос до диктора радиостанции в штате Айова, где ему в месяц платили уже по 100 долларов. Однако популярность к Рейгану, как к актеру, начала приходить после 1937 года, когда он подписал контракт с компанией Warner Brothers. Первую роль он исполнил в кинокартине "Любовь в прямом эфире", далее его артистическая карьера бурно рванула вверх - актер за два года снялся в 19 фильмах.

Однако настоящая слава пришла к Рональду после 1940-го года, когда он сыграл в картине "Дорога на Санта-Фе". Наиболее значимую и известную роль Рейган сыграл также в фильме "Кингз Роу" в 1942 году, лента была даже номинирована на "Оскар", однако киноакадемики посчитали, что Рейган сыграл свою роль "легкомысленно", и заветная статуэтка была присуждена другой картине.

После возвращения с армейской службы кинокарьера Рейгана начала сходить на нет. Вплоть до 1946 года он снялся всего в 7 картинах во второстепенных ролях. Ну, а далее последовала карьера политическая, чем она завершилась - известно многим.

"Железный Арни" - глава Калифорнии

Одним из самых известных актеров кино, ставших политиком, стал Арнольд Шваценеггер. Да, "железный Арни" начинал, как культурист, затем играя в промежуточных ролях в фильмах, которые не принесли ему особой популярности.

Славу актеру и атлету принесла лента "Конан-варвар", вышедшая на экраны в 1982 году. А звездный статус Шварценеггер приобрел после выхода на экраны "Терминатора".

В 2003 году Арнольд Шварценеггер был избран на должность губернатора Калифорнии от Республиканской партии. В 2006 году, несмотря на значительное падение рейтинга, был переизбран на этот пост. Полномочия Шварценеггера в должности губернатора истекли в 2011-м году.

Самый народный губернатор

Начало 90-х годов прошлого столетия было периодом неопределенности на постсоветском пространстве. Но один актер и режиссер находил в себе силы веселить народ со сцены и с экрана даже в это непростое время.

Михаил Евдокимов был близок многим людям в России и на пространстве стран СНГ благодаря тем персонажам, которых он воплощал на экране, - душевных, простых, с такими же, как у всех, проблемами и житейскими неурядицами.

Его монолог про баню стал на всем пространстве некогда единой страны притчей во языцех, а фраза "Морда - красная!" сразу же стала крылатой.

Евдокимов исполнил главные роли в картинах: "Про бизнесмена Фому", "Не валяй дурака..", "Не послать ли нам гонца?". Успел актер сыграть и в одном из последних фильмах Эльдара Рязанова. В "Старых клячах" актер исполнил роль Тимофея Астраханцева - разухабистого человека с берегов Волги.

Политическая карьера Евдокимова была насыщенной, но недолгой - он был губернатором Алтайского края в 2004-2005 годах. В августе 2005 года погиб в автомобильной катастрофе на трассе Бийск-Барнаул.

Молдавский актер и депутат

Вениамин Апостол был одним из самых известных актеров и режиссеров республики, а также народным депутатом СССР. Апостол учился в Москве, у Анатолия Эфроса, где в 1969 году окончил режиссерский факультет Московского театрального института им. Луначарского. В том же году был принят на работу в Национальный театр имени Михая Эминеску (бывший Академический театр им. А. С. Пушкина). В конце 1970-х годов Вениамин Апостол стал художественным директором театра.

Работал главным режиссёром Кишиневского русского драматического театра имени Чехова, был председателем правления Союза театральных деятелей Молдовы, преподавал в Кишиневском институте искусств.

В политику на велосипеде

В воскресенье на выборах в соседней Украине победил с большим перевесом известный актер и продюсер Владимир Зеленский. Он снялся в таких известных фильмах, как "Любовь в большом городе", "Служебный роман - наше время", "8 первых свиданий" и других.

Однако пророческим для Зеленского стал сериал "Слуга народа", где он, собственно, и исполнил роль президента Украины Василия Петровича Голобородько.

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