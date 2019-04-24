Зеленский - в форме: зачем он бегал вокруг здания Верховной Рады

Избранного президента Украины застали в тренировочном костюме в самом центре Киева.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский был замечен во вторник делающим зарядку в парке у здания Верховной рады в Киеве, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Владимир Зеленский не изменяет своему режиму дня и до работы занимается спортом", - говорится в материале одного из интернет-изданий Украины.

Как следует из опубликованных фотографий, Зеленский занимался утренней гимнастикой в Мариинском парке, который находится у здания парламента.

Он был одет в серую олимпийку, шорты, черные кроссовки и кепку.

Рядом с ним все время находился тренер, по периметру парка были рассредоточены четыре охранника.

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По данным издания, Зеленский занимался с тренером Дмитрием Ткаченко, который неоднократно агитировал в блогах Зеленского за здоровый образ жизни.

Он мастер спорта по современному пятиборью, многократный победитель украинских и международных соревнований по триатлону на олимпийской и спринтерской дистанциях.

"Люди к победителю президентской гонки не подходят, скорее всего, не понимают, что это именно он. Сегодня во время утренней зарядки Владимир Зеленский делал в основном силовые упражнения с использованием фитнес-резинки, и, конечно же, пробежал несколько километров по парку", - говорится в материале издания.

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Отмечается, что до выборов Зеленский бегал в Ботаническом саду в Печерском районе Киева.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По итогам обработки 100% протоколов кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, действующего главу государства Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Дата инаугурации президента будет определена позже.

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