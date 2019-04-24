Песчаная буря из Сахары обрушилась на Бухарест — что пыль делает с машинами

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Песчаная буря из Сахары достигла территории Румынии. В социальных сетях публикуются фото автомобилей в Бухаресте, у которых лобовые стекла практически полностью покрыты грязью.
Такой эффект дает песчаная пыль, которую несет ветер. Смешиваясь с осадками в атмосфере, она выпадает в виде грязного дождя.
В Румынии в эти дни врачи рекомендуют не выходить из дома людям с респираторными заболеваниями, больным астмой. Попадание пыли в дыхательные органы может обострить болезнь.
Существует большая вероятность, что своим флангом песчаная буря затронет и территорию Молдовы.
По данным синоптиков, облака пыли будут висеть в воздухе несколько дней и окончательно рассеются лишь к концу недели.
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