Песчаная буря из Сахары обрушилась на Бухарест — что пыль делает с машинами

По данным синоптиков, облака пыли будут висеть в воздухе несколько дней и окончательно рассеются лишь к концу недели.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Песчаная буря из Сахары достигла территории Румынии. В социальных сетях публикуются фото автомобилей в Бухаресте, у которых лобовые стекла практически полностью покрыты грязью.

Такой эффект дает песчаная пыль, которую несет ветер. Смешиваясь с осадками в атмосфере, она выпадает в виде грязного дождя.

В Румынии в эти дни врачи рекомендуют не выходить из дома людям с респираторными заболеваниями, больным астмой. Попадание пыли в дыхательные органы может обострить болезнь.

© REUTERS / Feisal Omar На Молдову стремительно движется гигантская пылевая буря из Сахары

Ранее сообщалось, что песчаная буря, которая пришла на территорию Европы из Африки, уйдет на северо-восток и восток через Италию и большую часть центральной и юго-восточной Европы, вплоть до южной части Польши, западной Украины, Румынии, Болгарии и западной части Турции.

Существует большая вероятность, что своим флангом песчаная буря затронет и территорию Молдовы.

По данным синоптиков, облака пыли будут висеть в воздухе несколько дней и окончательно рассеются лишь к концу недели.

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