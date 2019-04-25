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Декоративные пасхальные яйца. Сувениры к Пасхе

Как красить яйца на Пасху: три самых интересных и простых способа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Крашенные яйца – один из главных атрибутов Пасхи. Sputnik собрал самые простые и проверенные лайфхаки, как покрасить яйца к праздничному столу.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Крашеные яйца или писанки – неотъемлемый атрибут Пасхи. Они символизируют весну и возрождение новой жизни, а процессу их создания следует уделить особое внимание. Считается, что покраской яиц лучше заняться в Чистый четверг, но нет ничего плохого, если хозяйка возьмется за это дело в любой другой день.

© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Почему на Пасху красят яйца

Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. По церковному преданию, традиция дарить и красить яйца на Пасху восходит к Марии Магдалине. Именно она преподнесла римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о чудесном воскрешении Иисуса Христа. Однако Тиберий не поверил ее словам, возразив, что никто не может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным.

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И как только последнее слово слетело с его губ, свершилось чудо — куриное яйцо, принесенное Марией, стало совершенно красным.

По другому преданию – началу традиции красить яйца положила Дева Мария, которая раскрашивала яйца, чтобы развлечь Иисуса Христа, когда он был еще младенцем.

С давних пор считается, что именно пасхальное освященное яйцо должно быть первой едой после Великого поста, который длится 40 дней. Поэтому одно из простых и жизненных объяснений тоже имеет право на существование.

Красим и украшаем яйца на Пасху
© Sputnik /
Красим и украшаем яйца на Пасху

Изначально пасхальные яйца красили только в красный цвет, в память о жертвенной крови Спасителя, пролитой за человечество. Сейчас же цветовая палитра пасхальных яиц разнообразна - красные, фиолетовые, зеленые, синие, желтые, серые, матовые, глянцевые, с узорами, в наклейках, в бисере и стразах... Изобретательность и фантазия хозяек не имеет границ.

Советы перед окрашиванием пасхальных яиц

Несколько рекомендаций, на которые стоит обратить внимание перед тем, как приступить к покраске пасхальных яиц:

  • в самом начале следует помыть их с мылом;
  • чтобы во время варки они не лопнули, необходимо добавить в воду пару ложек соли;
  • после окраски надо натереть яйца растительным маслом, а затем пройтись сухой салфеткой (тогда они приобретут глянцевый блеск);
  • чтобы получить яйца с крапинками перед тем, как отправить их в краску, необходимо обвалять их мокрыми в сухом рисе. После чего нужно завернуть яйца с налипшими зернами риса в марлю и только тогда варить.

Первый способ - луковая шелуха

Самый распространенный и простой способ окраски яиц – при помощи луковой шелухи. Это универсальный пищевой краситель, к тому же достаточно стойкий. После окрашивания яйца приобретут коричневый, бордовый или рыжеватый цвет, все зависит от крепости отвара и времени варки.

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Итак, для начала нужно взять несколько горстей луковой шелухи, залить ее водой, довести до кипения и варить один час. Затем в остывший отвар нужно положить сырые яйца и варить их в этой краске 15 минут.

Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik

Способ второй - аптечные растения

Пасхальные яйца можно окрашивать и с помощью аптечных растений. К примеру, отвар из крапивы придаст яичной скорлупе зеленый цвет, а ромашка - бледно-желтый оттенок. Чтобы все эти растения красили, нужно приготовить из них концентрированный отвар.

Пасхальная ярмарка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Из крапивы краситель готовится следующим образом: пять столовых ложек крапивы залить 0,5 литра горячей воды и варить на протяжение получаса. Затем туда следует добавить столовую ложку уксуса. После этого в отвар отправляются сырые яйца. Варить их нужно в течение около сорока минут. Для получения более насыщенного цвета после варки не стоит вынимать яйца из отвара. Сняв их с огня, лучше оставьте в краске еще на час-полтора.

Способ третий - трафареты

Из тонкой бумаги (кальки) необходимо подготовить трафарет. Это может быть абсолютно любой узор - цветы, круги, буквы. Затем нужно трафарет в воде - бумага должна хорошо размякнуть и плотно лечь на скорлупу. Чтобы окончательно зафиксировать трафарет, яйцо следует замотать в марлю либо кусок капронового чулка. После чего нужно отварить яйцо в любом красителе. После чего дать ему возможность остыть и освободить от трафаретной оболочки.

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Теги:
как красить яйца на Пасху, Пасха, яйца
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