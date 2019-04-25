В Чехии инспекция по труду за год выявила 197 нелегалов из Молдовы

В Чешской республике ощущается острая нехватка рабочих рук, в этой стране самый низкий в ЕС уровень безработицы.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Госинспекция Чехии по труду обнаружила в течение 2018 года свыше 4,5 тысяч нелегально работающих в республике иностранцев, в том числе 197 граждан Молдовы.

Подавляющее большинство нелегальных гастарбайтеров приехали в Чехию из Украины — почти 2,9 тысячи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Госинспекции Рихарда Колибача.

"Около 80% из нелегально работавших в 2018 году иностранцев составили граждане из стран, не входящих в состав Евросоюза. В подавляющем большинстве речь идет о гражданах Украины. Второе место по этому показателю заняли граждане Вьетнама – 285 человек, третье – граждане Молдовы – 197 человек", - сказал Колибач.

За нелегальных работников руководители фирм и предприятий не платят, в частности, медстраховку, у них существенно снижен уровень зарплаты. Тем самым, по словам Колибача, на рынке труда создается нездоровая конкуренция.

"В Чехии в настоящее время самый низкий в ЕС уровень безработицы, остро ощущается нехватка рабочих рук. Целью контрольных действий нашей инспекции является не ограничение доступа зарубежных граждан на наш рынок, но наведение порядка на нем, чтобы все здесь находились в равных условиях – и чехи, и граждане из стран ЕС, и граждане из третьих стран", - сказал Колибач.

По данным Госинспекции, те руководители производств, которые нелегально принимали на работу зарубежных граждан, заплатили в 2018 году штрафы общим размером более 150 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK