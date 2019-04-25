Изысканность и простота: какие блюда подали на обед Путину и Ким Чен Ыну

Повара потрудились на славу, предложив лидерам двух государств как постное меню, так и изысканные блюда.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Первая личная встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына состоялась в четверг во Владивостоке. Корейский лидер прибыл в Россию накануне. В его честь состоялся торжественный прием. Журналисты РИА Новости узнали, что было предложено гостям на обед.

Вот как выглядело президентское меню:

Салат из краба;

Пельмени из оленины;

Борщ;

Щербет из яблока в карамели;

Спинка трески с соусом из укропа или

Хабаровская говядина с запеченными баклажанами;

Шоколадный торт.

Вино лидерам России и КНДР предоставили на выбор Шардоне "Усадьба Дивноморское" 2015 года и Мерло "Усадьба Дивноморское" 2014-ого.

По запросу повара подготовили и постное меню.

Для корейского лидера это не только первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году, но и первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя госсовета КНДР, которое состоялось две недели назад. Это отметил в протокольной части переговоров российский президент.

© Ruptly Появилось первое видео встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына

Подготовка к встрече двух лидеров

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне. Он приехал на специальном поезде, первый бронированный вагон которого подарил его деду Ким Ир Сену еще Иосиф Сталин в 1950 году.

Встреча прорабатывалась более года. Как объяснял помощник российского президента Юрий Ушаков, приглашение Ким Чен Ыну передали еще в прошлом году, но пришлось долго согласовывать сроки, прежде чем стороны пришли к взаимному согласию.

Предыдущий саммит Россия — КНДР состоялся в 2011 году. Тогда отец нынешнего руководителя республики Ким Чен Ир встречался с президентом Дмитрием Медведевым в Улан-Удэ.

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Путин побывал в Северной Корее в 2000 году — это был первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне. Годом позже Ким Чен Ир приезжал в Москву, а еще через год прошли переговоры во Владивостоке.

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