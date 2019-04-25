В "России сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка-2019"

Волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен МИА "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция.
Ожидается, что в предстоящие две недели акция "Георгиевская ленточка" охватит все регионы России и более чем 90 стран мира.
К ней подключились тысячи участников Всероссийского общественного объединения "Волонтеры Победы" при координации Роспатриотцентра и информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
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