Эхо катастрофы на АЭС в Чернобыле: мир вспоминает жертв трагедии

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области, - это крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века. Хронологию событий читайте в обзоре Sputnik.
Как это было
Катастрофа в Чернобыле произошла 33 года назад — 26 апреля 1986 года. Сутками ранее была начата остановка блока на планово-предупредительный ремонт, в течение которой предстояло провести эксперимент по проверке возможности дополнительного аварийного электроснабжения блока в случае его обесточивания.
Вследствие диспетчерских ограничений остановка энергоблока несколько раз откладывалась, это вызвало трудности с управлением мощностью его реактора.
Двадцать шестого апреля в 1 час 23 минуты произошел неконтролируемый рост мощности реактора, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки и помещений энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.
Существенно загрязненными радиоактивными веществами оказались территории Белоруссии, европейской части России и Украины. Устранение последствий аварии длится до сих пор.
Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого энергоблока.
Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий.
У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке.
Память в Молдове
Более трех тысяч жителей Молдовы принимали участие в ликвидации последствий аварии на атомной электростанции. На сегодняшний день из их числа остались в живых порядка двух тысяч человек. Подавляющее большинство из них — лица с ограниченными возможностями. Причина — они в свое время получили большую дозу радиации.
В Кишиневе 26 апреля запланирован Марш памяти, а также состоится возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре и митинг у мемориала жертв чернобыльской катастрофы.
Также в Кишиневе и в районах страны пройдут круглые столы и встречи с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Правительство призвало молодых людей участвовать в этих мероприятиях в качестве волонтеров.
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В этом году будут возведены монументы в память о "чернобыльцах" в Шолданештском, Тараклийском, Бричанском, Сынжерейском, Страшенском районах, а также в Комратском и Чадыр-Лунгском районах Гагаузской автономии. Кроме того, планируется издание книги о героизме "ликвидаторов".
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