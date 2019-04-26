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Сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Эхо катастрофы на АЭС в Чернобыле: мир вспоминает жертв трагедии

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Авария на Чернобыльской атомной электростанции - крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года.

Денис Вишневский
© Photo: styler.rbc.ua
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Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области, - это крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века. Хронологию событий читайте в обзоре Sputnik.

Как это было

Катастрофа в Чернобыле произошла 33 года назад — 26 апреля 1986 года. Сутками ранее была начата остановка блока на планово-предупредительный ремонт, в течение которой предстояло провести эксперимент по проверке возможности дополнительного аварийного электроснабжения блока в случае его обесточивания.

Вследствие диспетчерских ограничений остановка энергоблока несколько раз откладывалась, это вызвало трудности с управлением мощностью его реактора.

Двадцать шестого апреля в 1 час 23 минуты произошел неконтролируемый рост мощности реактора, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки и помещений энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
© Sputnik / Алексей Вовк
Саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Существенно загрязненными радиоактивными веществами оказались территории Белоруссии, европейской части России и Украины. Устранение последствий аварии длится до сих пор.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© Sputnik / Андрей Александров
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Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого энергоблока.

Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий.

У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке.

© Sputnik / Igor Kostin
Дезактивация Чернобыльской АЭС

Память в Молдове

Более трех тысяч жителей Молдовы принимали участие в ликвидации последствий аварии на атомной электростанции. На сегодняшний день из их числа остались в живых порядка двух тысяч человек. Подавляющее большинство из них — лица с ограниченными возможностями. Причина — они в свое время получили большую дозу радиации.

КПП на въезде в Припять
© AP Photo / ODED BALILTY
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В Кишиневе 26 апреля запланирован Марш памяти, а также состоится возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре и митинг у мемориала жертв чернобыльской катастрофы.

Также в Кишиневе и в районах страны пройдут круглые столы и встречи с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Правительство призвало молодых людей участвовать в этих мероприятиях в качестве волонтеров.

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В этом году будут возведены монументы в память о "чернобыльцах" в Шолданештском, Тараклийском, Бричанском, Сынжерейском, Страшенском районах, а также в Комратском и Чадыр-Лунгском районах Гагаузской автономии. Кроме того, планируется издание книги о героизме "ликвидаторов".

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