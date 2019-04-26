Опасность не ушла - рядом с Молдовой может возникнуть второй Чернобыль

Увеличение выработки электроэнергии на украинских АЭС может привести к непоправимым последствиям, в том числе к увеличению риска аварий.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Ровно 33 года назад стало понятно, что с атомной энергией надо обращаться очень аккуратно, а испытания и нововведения на АЭС необходимо проводить и внедрять с выверенностью до микрона, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не произошло трагедии, в результате которой на карте появились очередные города-призраки типа Припяти.

Опасный атом

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины выступило с инициативой об увеличении энергобаланса страны. Говоря простым языком, это означает, что руководство соседней страны планирует увеличить выработку энергии на атомных электростанциях, построенных порядка 30 лет назад, на 700 миллионов киловатт-часов.

Конечно, на вопрос о том, насколько реакторы, построенные в советское время, выдержат такое испытание на прочность, лучше ответят инженеры-атомщики. Однако, как все помнят, авария на ЧАЭС произошла в результате неудачных испытаний, начатых 25 апреля 1986 года. После того, как ситуация вышла из-под контроля, развитие трагических событий было не остановить…

Экспертная оценка ситуации

Увеличение энергобаланса на Украине повысит риск аварий на АЭС – считает директор по инвестициям и перспективному развитию украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Татьяна Амосова.

© AP Photo / ODED BALILTY Ужасы аварии на ЧАЭС: о чем не могут забыть молдавские "чернобыльцы"

"Увеличение доли атомной генерации на 700 миллионов киловатт-часов возможно только в случае остановки ремонтной кампании на атомных станциях, оно несет значительные риски. Это может привести к очень и очень негативным последствиям", - заявила Амосова.

Она добавила, что пренебрежение нормами безопасности в свое время привело к Чернобыльской катастрофе.

"Эта позиция министерства (Минэнерго Украины – ред.) необоснованная. Она будет непосредственно влиять на безопасность эксплуатации наших электростанций. Мы не можем согласиться с этой позицией министра. Она незаконна", — подчеркнула она.

Наиболее близко расположена к Молдове Южноукраинская АЭС, которая действует в Николаевской области Украины. Напрямую от Кишинева до станции - 240 километров. На АЭС не раз происходили форс-мажоры, связанные с возможностью возникновения аварий.

Эхо радиации

© Sputnik / Miroslav Rotari Ситуацию на ЧАЭС обсудили эксперты Молдовы, Беларуси и Украины 2

Авария на Чернобыльской АЭС стала самой крупной техногенной катастрофой в истории человечества и одним из самых тяжелых потрясений для СССР после Великой Отечественной войны. На борьбу с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке атомной станции были брошены тысячи людей со всех уголков бывшей союзной страны, среди которых было много добровольцев. Более трех тысяч ликвидаторов было из Молдовы.

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И сегодня последствия той страшной аварии откликаются внезапно возникающими недугами, которые, к сожалению, поражают молодых людей. Значительное увеличение онкологических заболеваний, патологий щитовидной железы сегодня встречаются у тех, кто родился в середине 80-х годов прошлого столетия. Как правило это - аутоимунный тиреоидит, либо гиперфункция щитовидной железы. Некоторые онкологи склонны полагать, что рост числа раковых заболеваний среди людей, которым за 35 лет, также вызвана последствиями "разгула радиации".

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