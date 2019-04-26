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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Опасность не ушла - рядом с Молдовой может возникнуть второй Чернобыль

© Sputnik / Андрей Александров
Общество
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Увеличение выработки электроэнергии на украинских АЭС может привести к непоправимым последствиям, в том числе к увеличению риска аварий.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Ровно 33 года назад стало понятно, что с атомной энергией надо обращаться очень аккуратно, а испытания и нововведения на АЭС необходимо проводить и внедрять с выверенностью до микрона, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не произошло трагедии, в результате которой на карте появились очередные города-призраки типа Припяти. 

Опасный атом

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины выступило с инициативой об увеличении энергобаланса страны. Говоря простым языком, это означает, что руководство соседней страны планирует увеличить выработку энергии на атомных электростанциях, построенных порядка 30 лет назад, на 700 миллионов киловатт-часов.

Конечно, на вопрос о том, насколько реакторы, построенные в советское время, выдержат такое испытание на прочность, лучше ответят инженеры-атомщики. Однако, как все помнят, авария на ЧАЭС произошла в результате неудачных испытаний, начатых 25 апреля 1986 года. После того, как ситуация вышла из-под контроля, развитие трагических событий было не остановить…

Экспертная оценка ситуации

Увеличение энергобаланса на Украине повысит риск аварий на АЭС – считает директор по инвестициям и перспективному развитию украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Татьяна Амосова.

КПП на въезде в Припять
© AP Photo / ODED BALILTY
Ужасы аварии на ЧАЭС: о чем не могут забыть молдавские "чернобыльцы"

"Увеличение доли атомной генерации на 700 миллионов киловатт-часов возможно только в случае остановки ремонтной кампании на атомных станциях, оно несет значительные риски. Это может привести к очень и очень негативным последствиям", - заявила Амосова.

Она добавила, что пренебрежение нормами безопасности в свое время привело к Чернобыльской катастрофе.

"Эта позиция министерства (Минэнерго Украины – ред.) необоснованная. Она будет непосредственно влиять на безопасность эксплуатации наших электростанций. Мы не можем согласиться с этой позицией министра. Она незаконна", — подчеркнула она.

Наиболее близко расположена к Молдове Южноукраинская АЭС, которая действует в Николаевской области Украины. Напрямую от Кишинева до станции - 240 километров. На АЭС не раз происходили форс-мажоры, связанные с возможностью возникновения аварий.  

Эхо радиации

Евгений Паскарь и Валерий Пивоваров
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ситуацию на ЧАЭС обсудили эксперты Молдовы, Беларуси и Украины
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Авария на Чернобыльской АЭС стала самой крупной техногенной катастрофой в истории человечества и одним из самых тяжелых потрясений для СССР после Великой Отечественной войны. На борьбу с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке атомной станции были брошены тысячи людей со всех уголков бывшей союзной страны, среди которых было много добровольцев. Более трех тысяч ликвидаторов было из Молдовы.

За чертой радиации: как живут люди в зоне отчуждения под Чернобылем>>>

И сегодня последствия той страшной аварии откликаются внезапно возникающими недугами, которые, к сожалению, поражают молодых людей. Значительное увеличение онкологических заболеваний, патологий щитовидной железы сегодня встречаются у тех, кто родился в середине 80-х годов прошлого столетия. Как правило это - аутоимунный тиреоидит, либо гиперфункция щитовидной железы. Некоторые онкологи склонны полагать, что рост числа раковых заболеваний среди людей, которым за 35 лет, также вызвана последствиями "разгула радиации".

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Теги:
АЭС, атом, авария на ЧАЭС, радиация, опасность, Чернобыль
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