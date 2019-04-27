Другая загробная жизнь: в США тела умерших будут перерабатывать в компост

Штат Вашингтон может стать первым регионом в мире, в котором тело человека можно легально превратить в удобрение.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Новый способ погребения усопших предложил применить сенатор США Джейми Педерсен; речь идет о расщеплении тела покойника в щелочном гидролизе под воздействием давления и высоких температур, сообщает издание The Telegraph.

Сторонники этой идеи утверждают, что естественное разложение может стать альтернативой дорогостоящим похоронам, отмечает издание. Средние расходы на ритуальные услуги в США составляют порядка 7000 долларов. Предполагается, что специальные фирмы будут перерабатывать тела умерших в компост и передавать его родственникам.

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Отмечается, что Педерсен обобщил пожелания многих людей, очарованных идеей после смерти стать источником новой жизни или частью памятника истории.

Законопроект ждет подписи губернатора штата Вашингтон Джея Инсли. Если он одобрит документ, то уже с 1 мая 2020 года жители штата по желанию могут растворять своих умерших родственников в специальном щелочном растворе, останки покойников станут источником удобрений, на которых можно вырастить все — от цветов до деревьев, включая плодовых.

"Сторонники законопроекта "о человеческом компосте" утверждают, что для пожилого населения крайне необходима экологически чистая посмертная процедура, которая послужит альтернативой дорогостоящим услугам захоронения", - отмечает издание.

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Предложение сенатора поддерживают экологи. Они ссылаются на то, что ныне существующие практики оказывают серьезное влияние на окружающую среду. При кремировании тела выделяется внушительное количество углекислого газа, а при погребении в почву ежегодно попадает около 24 миллионов литров вредных бальзамирующих жидкостей.

Власти штата заказали исследование, по результатам которого выяснилось, что из одного тела получает 1 м³ удобрений.

В США прогнозируют рост смертности до 3,6 млн человек к 2037 году.

Молдавские депутаты, в свою очередь, начали обсуждение законопроекта о кладбищах и ритуальных услугах.

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