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Взрывы на Шри-Ланке

Пока вы спали: спецоперация молдавской полиции, эхо взрывов на Шри-Ланке

© REUTERS / FAYAZ AZIZ
Общество
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Начало Страстной субботы принесло немало событий, достойных внимания, которые произошли на разных широтах. Мы выбрали самые значимые из них.

Молдавская полиция проводит спецоперацию

У школьников 27 апреля начались Пасхальные каникулы, они продлятся до 6 мая. Национальная полиция заявляет, что безопасность детей является для нее несомненным приоритетом и проводит в этот период на территории страны специальную операцию "Забота".

Поскольку у учеников в эти дня больше свободного времени и возможностей его проведения, полиция напоминает им как вести себя дома, на дорогах.

В случае, если появилась необходимость в помощи защитников правопорядка, следует без колебаний обратиться к ближайшему полицейскому или позвонить по телефону 112.

Последствия взрывов на Шри-Ланке 

Тела 15 человек, в том числе шести детей, обнаружены на месте взорвавшегося дома на востоке Шри-Ланки, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции.

Взрывы в церквях на Шри-Ланке
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
Шри-Ланка: три новых взрыва

В пятницу в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. Ранее сообщалось, что за последние сутки власти острова задержали 20 подозреваемых.

"Всего 15 тел, включая 6 мужских, 3 женских и 6 детских, найдены во взорвавшемся доме в Сейнтамаруту", - говорится в сообщении портала, опубликованном в Twitter.

В прошлое воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в этих атаках участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Названа основная версия крупного пожара на заводе в Красноярске

На данный момент спасатели полностью ликвидировали открытое горение на предприятии "Красмаше".

Основная версия пожара  - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил журналистам руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер.

"Причины - несколько версий. Одна из основных версий пожара на территории "Красмаша" - нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Есть еще и другие версии, но они будут отрабатываться", - сказал он.

В пятницу вечером загорелась кровля цеха по производству холодильных установок, расположенного на территории завода "Красмаш". В настоящее время пожар локализован, идет тушение. По данным краевого главка МЧС, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров.

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