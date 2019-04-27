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Паста. Архивное фото

Рецепт от шеф-повара: лучшее блюдо для перехода с постной пищи на обычную

CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
Общество
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Если мы вам подскажем, что этот кудесник гастрономии - итальянец, вы наверняка догадаетесь, о чем идет речь.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Переходить с постной пищи на обычную следует постепенно, в этом могут помочь овощи, рыба и даже паста, считает повар из римского ресторана Al Forno della Soffitta Валерио Спиниччи.

Одиннадцатого марта, у православных христиан начался Великий пост - самый строгий и долгий из многодневных постов. На всем его протяжении запрещено есть мясо, яйца и молоко. Многодневное говение завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля.

Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу
© Sputnik / Константин Чалабов
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"Такие вопросы стоит, конечно, задавать диетологу, а не повару. Потому что повар, который советует кому-то есть мало, ведет себя контрпродуктивно. Я не совсем представляю, что можно сейчас найти в российских магазинах, но здесь в Риме у нас довольно тяжелая кухня – пасты аматричана, карбонара, пицца и сальтимбокка (эскалоп из телятины с беконом – ред.), - сказал РИА Новости собеседник.

Он рассказал, что итальянцы придерживаются гораздо менее суровых правил соблюдения Великого поста. Как известно, под "постом" католики понимают прежде всего сокращение потребляемой пищи, и только потом духовное "воздержание". В итоге нынешние запреты касаются только мяса, обязательными же для строгого поста остаются только Пепельная Среда (первый день поста) и Великая Пятница Страстной недели.

Однако церковные правила, похоже, отступают перед лицом итальянской кулинарии. Так, итальянский повар советует разговляться спагетти

"Я всегда советую какую-нибудь хорошую пасту. И всегда можно начать с легких блюд с добавлением овощей и менять ежедневный рацион, например, покупая белое мясо или легкую рыбу, такую, как окунь. Например, типичное римское блюдо - это курица со сладким перцем", - сказал Спиниччи.

Главное, по его словам, переходить от постной еды к привычной постепенно, без переедания.

Ранее опрошенные эксперты заявили, что без вреда для здоровья съесть на Пасху можно три куриных яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи, а увеличить норму можно, отказавшись от других калорийных продуктов в течение дня.

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